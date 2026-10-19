Touré sa pred súbojom Dávida s Goliášom obáva o ofenzívu. Hráčom však verí

Tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava Yaya Toure vie, že jeho zverencov čaká v utorkovom dueli Ligy majstrov na pôde AS Rím súboj Dávida s Goliášom, ale zostáva verný svojej filozofii.
Podstatné je podľa neho predviesť dobrý výkon a môže sa stať čokoľvek. Do Talianska s tímom nevycestoval kapitán Andraž Šporar, ktorý vynechal aj sobotňajšie ligové derby v Trnave a naďalej ho trápi choroba.
Prišli s úmyslom vyhrať
„Belasí“ vstúpili do tejto sezóny milionárskej súťaže vysokou prehrou s Parížom Saint-Germain 1:6 a pred týždňom podľahli Stuttgartu 0:3.
Na Tehelnom poli však proti bundesligistovi bojovali a skóre bolo vzhľadom na priebeh stretnutia z ich pohľadu kruté. Zrak pred ďalším favoritom nesklápajú.
„Samozrejme, prichádzame sem s úmyslom vyhrať. Ale záleží, ako konzistentní a silní dokážeme byť. Uvedomujeme si, že hráme vonku, ale v Európe to pre nás nič neznamená. Najdôležitejšie je pokúsiť sa podať dobrý výkon,“ uviedol Toure na pondelkovej tlačovej konferencii.
Podobne sa vyjadril aj obranca Kevin Wimmer: „Naším cieľom je získať nejaké body. V každom zápase sa budeme snažiť podať čo najlepší výkon a dúfam, že tentoraz získame nejaké body.
Vieme, že to nie je jednoduché. Hráme proti naozaj ťažkým a výborným súperom, ale urobíme maximum a snáď to zvládneme.“
Chcú zopakovať históriu
Úradujúci slovenskí šampióni v najprestížnejšej klubovej súťaži sveta ešte nebodovali, v doterajších desiatich stretnutiach zakaždým ťahali za kratší koniec.
Na Olympijskom štadióne by túto negatívnu sériu radi prerušili. S Rímom sa už stretli, taliansky tím senzačne vyradili v play off Európskej ligy v sezóne 2011/2012, keď doma vyhrali 1:0 a potom remizovali v Ríme 1:1.
VIDEO: Yaya Touré
„Viem, že to bol pre Slovan veľký výsledok a, samozrejme, vieme, že je to už niekoľko rokov, ale radi by sme tento výsledok zopakovali.
Je jasné, že doba sa trochu zmenila a vieme, že AS Rím je určite favoritom. Sú úžasný tím a zatiaľ majú skvelú sezónu.
Ale prichádzame sem s tým, aby sme podali dobrý výkon. Samozrejme, prajem si, aby sme dosiahli rovnaký výsledok ako pred 15 rokmi, no uvidíme. Vydáme zo seba to najlepšie,“ prisľúbil Wimmer.
Sú úžasní v obrane
Rím má na konte zatiaľ jeden bod za remízu s Fenerbahce Istanbul. V Serie A je momentálne tretí za Interom Miláno a svojím mestským rivalom Laziom. Zo siedmich zápasov vyhral päť, dvakrát remizoval a má skóre 16:3.
„AS Rím je v prvom rade úžasný v obrane. Myslím si, že keď sa pozriete na túto sezónu, nedostávajú veľa gólov. Výborne bránia a radi hrajú jeden na jedného po celom ihrisku, takže to súperovi veľmi sťažujú.
Sú dobre organizovaní, takže sťažujú súperom vytváranie šancí a vpredu majú veľa individuálnych kvalít. Vždy vedia dať gól,“ zhodnotil talianske mužstvo rakúsky stopér.
Bola to však práve obrana Rimanov, ktorá zlyhala v minulotýždňovom dueli s Realom Madrid. „Bielemu baletu“ podľahli 3:4, aj keď ešte desať minút pred koncom vyhrávali o dva góly.
V závere trikrát inkasovali po rohových kopoch. „Vždy hovorím, že vo futbale je všetko možné. Niektoré kluby teraz hádžu dlhé auty. Ale to, o čo sa snažíme, je analyzovať slabiny.
Aby som bol úprimný, nemajú ich veľmi veľa. Ako povedal Kevin, je veľmi ťažké proti nim hrať a v defenzíve sú veľmi kvalitní. V ofenzíve majú väčšiu slobodu, ale v defenzíve sú disciplinovaní,“ zamyslel sa Toure.
VIDEO: Kevin Wimmer
Problémy v ofenzíve
Slovanisti vycestovali bez Šporara, ktorý bude tímu chýbať ešte niekoľko dní. „Každý pozná jeho mentalitu, postoj, je to kapitán.
Vždy chce byť k dispozícii a chce podporovať tím, aj keď nemôže hrať. Ale nemôžeme riskovať, pretože je chorý a mohol by preniesť vírus na ostatných hráčov,“ povedal kormidelník bratislavského klubu.
„Každý vie, aký dôležitý je pre náš tím. Je to úžasný hráč, skvelý chlap, náš kapitán. Nikdy nie je ľahké byť bez neho, ale som si istý, že v našom tíme stále máme veľmi dobrých hráčov, ktorí môžu zajtra odohrať dobrý zápas,“ dodal k absencii kapitána Wimmer.
Absentovať bude aj Roman Čerepkai, ktorý dostal v stretnutí so Stuttgartom kop do oblasti chrbta.
Ďalší útočník Adam Griger nefiguruje na súpiske a 43-ročného kouča tak čaká neľahká úloha, ako vyriešiť ofenzívu.
Touré verí hráčom
Na Olympijskom štadióne sa očakáva minimálne 60-tisícová návšteva. Domáce prostredie Rimanom v Lige majstrov praje, vyhrali v nej osem z posledných jedenástich domácich zápasov.
„Myslím si, že AS Rím je veľmi veľký klub v európskom futbale. Som veľmi rád, že máme šancu hrať proti takému veľkému tímu a samozrejme, hrať vonku na takomto štadióne s takouto atmosférou bude pre nás všetkých úžasný zážitok.
Dúfam, že zajtra podáme čo najlepší výkon a odohráme dobrý zápas,“ konštatoval Wimmer.
„Verím svojim hráčom. Máme v tíme nejakú kvalitu, ktorá ich dokáže trochu potrápiť. Možno skúsiť streliť viac gólov a vyhrať. To je najdôležitejšie,“ zdôraznil Toure.
Utorkový zápas má úvodný výkop o 21.00 h a povedú ho švajčiarski rozhodcovia na čele s hlavným arbitrom Sandrom Schärerom. V Ríme podporí Slovanistov viac než dvetisíc fanúšikov.
Program a výsledky zápasov ŠK Slovan Bratislava
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 2. kolo
| Ligová fáza | 3. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 5. kolo
| Ligová fáza | 6. kolo
| Ligová fáza | 7. kolo
| Ligová fáza | 8. kolo