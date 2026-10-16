Dráma na vážení OKTAGONu. Humburger nesplnil váhový limit, Kincl hrozí zrušením zápasu

Váženie pred turnajom OKTAGON 95 v Karlových Varoch prinieslo poriadnu drámu pred hlavným zápasom večera.
Dominik Humburger prekročil váhový limit o 1,4 kilogramu a neuspel ani pri druhom pokuse. Patrik Kincl reagoval nahnevane a dal jasne najavo, že ak jeho súper nesplní limit, do zápasu nemusí nastúpiť. O osude očakávaného českého derby sa aktuálne rokuje.
Humburger navážil na prvý pokus 85,8 kilogramu, hoci limit pre súboj s Kinclom bol 84,4 kilogramu. Na splnenie váhy dostal ďalšie dve hodiny, no ani potom sa mu to nepodarilo. Pri druhom pokuse mal 85 kilogramov, takže limit prekročil ešte o 600 gramov.
VIDEO: Reakcia Kincla na Humburgerové nesplnenie váhy
Situáciu komentoval aj spolumajiteľ a promotér OKTAGONu Ondřej Novotný, ktorého reakcia Patrika Kincla neprekvapila.
„Z Patrikovej reakcie som prekvapený nebol. Myslím si, že sa dala očakávať. Vytvára tlak, ktorý mu pridáva ďalšie body. Robí to dobre,“ zhodnotil Novotný pre iSport.cz.
Šéf organizácie zároveň pripustil, že Kincl je schopný zápas odmietnuť, ak sa situácia nevyrieši.
„Patrik je Patrik, je schopný všetkého. Ak nenastúpi, má na to právo. Myslím si však, že chce predovšetkým prinútiť Dominika, aby sa ešte dve hodiny poriadne trápil. To sa potom môže prejaviť aj v zápase,“ uviedol Novotný.
Humburger napokon nesplnil limit ani na druhý pokus a organizácia teraz rieši, či sa zápas uskutoční a za akých podmienok.
Kincl pritom váhu splnil bez problémov, keď navážil 84,3 kilogramu. Očakávaný súboj by mal rozhodnúť o tom, kto sa výraznejšie priblíži k pozícii hlavného vyzývateľa o titul strednej váhy.
Výsledky váženia pred turnajom OKTAGON 95:
- Pikeš (70,3 kg) vs. Iliskhanov (70,4 kg) – limit 70,8 kg
- Kadimagomaev (72 kg) vs. Elpidio (73 kg) – limit 72 kg; Elpidio dostal dve hodiny, v druhom pokuse mal 72,6 kg
- Červinský (77,4 kg) vs. Hromek (77,75 kg) – limit 77,6 kg; Hromek dostal dve hodiny na splnenie limitu, v druhom pokuse mal 77,6 kg
- Novák (66,2 kg) vs. Baal (66,0 kg) – limit 66,2 kg
- Fošum (93,1 kg) vs. Klabík (93,5 kg) – limit 93,5 kg
- Štěpán (68,9 kg) vs. Azarnoosh (68,7 kg) – limit 69 kg
- Polívka (93,3 kg) vs. Feucht (92,9 kg) – limit 93,5 kg
- Dvořák (57,1 kg) vs. Aby (57,1 kg) – limit 57,2 kg
- Juráček (84,2 kg) vs. Wittner (84,3 kg) – limit 84,4 kg
- Škvor (93,1 kg) vs. Narkun (93,5 kg) – limit 93,5 kg
- Kincl (84,3 kg) vs. Humburger (85,8 kg; druhý pokus 85,0 kg) – limit 84,4 kg; Humburger ho nesplnil ani na druhý pokus, o zápase sa rokuje