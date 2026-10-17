VIDEO: Slovenský bojovník predviedol brutálny finiš. Súpera knokautoval

Slovenský bojovník Marco Novák si na turnaji OKTAGON 95 pripísal pôsobivé víťazstvo. Nemca Anatolija Baala ukončil technickým knokautom v druhom kole.
Baal sa snažil nájsť cestu k úspechu cez boj na zemi, Novák mu však nedovolil presadiť tento plán. V postoji bol nebezpečnejší a postupne si pripravoval pôdu na rozhodujúci útok.
Ten prišiel v druhom kole, keď Novák zasiahol súpera kopom na hlavu. Baal po zásahu stratil pevnú pôdu pod nohami a Novák neváhal využiť svoju príležitosť.
VIDEO: Ukončenie zápasu Novák vs. Baal
Nasledoval tvrdý útok pri pletive, v ktorom Novák kombinoval kolená s lakťami. Baal sa dostal pod tlak, z ktorého sa už nedokázal dostať, a rozhodca zápas ukončil.
Novák tak na OKTAGONe 95 zvíťazil technickým knokautom v druhom kole.