    VIDEO: Slovenský bojovník predviedol brutálny finiš. Súpera knokautoval

    Marco Novák v akcii na turnaji OKTAGON 95.
    Marco Novák v akcii na turnaji OKTAGON 95. (Zdroj: OKTAGON)
    Sportnet|17. okt 2026 o 22:08
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    Marco Novák predviedol na turnaji OKTAGON 95 tvrdé ukončenie.

    Slovenský bojovník Marco Novák si na turnaji OKTAGON 95 pripísal pôsobivé víťazstvo. Nemca Anatolija Baala ukončil technickým knokautom v druhom kole.

    Baal sa snažil nájsť cestu k úspechu cez boj na zemi, Novák mu však nedovolil presadiť tento plán. V postoji bol nebezpečnejší a postupne si pripravoval pôdu na rozhodujúci útok.

    Ten prišiel v druhom kole, keď Novák zasiahol súpera kopom na hlavu. Baal po zásahu stratil pevnú pôdu pod nohami a Novák neváhal využiť svoju príležitosť.

    VIDEO: Ukončenie zápasu Novák vs. Baal

    Nasledoval tvrdý útok pri pletive, v ktorom Novák kombinoval kolená s lakťami. Baal sa dostal pod tlak, z ktorého sa už nedokázal dostať, a rozhodca zápas ukončil.

    Novák tak na OKTAGONe 95 zvíťazil technickým knokautom v druhom kole.

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