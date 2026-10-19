VIDEO: Tottenham sa dočkal až proti nováčikovi. V aktuálnej sezóne vyhral prvý zápas

Tottenham Hotspur oslavuje gól.
Tottenham Hotspur oslavuje gól. (Autor: TASR/PA via AP)
Sportnet|19. okt 2026 o 22:58
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Tottenham sa vďaka víťazstvu vymanil z pásma zostupu.

Premier League - 7. kolo

Tottenham Hotspur - Coventry City 3:1 (1:0)

Góly: 14. Maddison, 58. Marmoush, 90+6. Davies - 49. Rudoni

Futbalisti Tottenhamu Hotspur sa dočkali prvého víťazstva v aktuálnej sezóne anglickej Premier League.

V siedmom kole si poradili na domácom trávniku s nováčikom Coventry City 3:1.

Vďaka víťazstvu sa londýnsky klub dostal z poslednej priečky a aj z pásma zostupu, so šiestimi bodmi figuruje na 16. mieste.

VIDEO: Gól Maddisona na 1:0

Coventry prišlo o jednu pozíciu a so šiestimi bodmi je na 17. mieste.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Tottenham Hotspur oslavuje gól.
    Tottenham Hotspur oslavuje gól.
    VIDEO: Tottenham sa dočkal až proti nováčikovi. V aktuálnej sezóne vyhral prvý zápas
    dnes 22:58
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