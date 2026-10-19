VIDEO: Tottenham sa dočkal až proti nováčikovi. V aktuálnej sezóne vyhral prvý zápas

Premier League - 7. kolo
Tottenham Hotspur - Coventry City 3:1 (1:0)
Góly: 14. Maddison, 58. Marmoush, 90+6. Davies - 49. Rudoni
Futbalisti Tottenhamu Hotspur sa dočkali prvého víťazstva v aktuálnej sezóne anglickej Premier League.
V siedmom kole si poradili na domácom trávniku s nováčikom Coventry City 3:1.
Vďaka víťazstvu sa londýnsky klub dostal z poslednej priečky a aj z pásma zostupu, so šiestimi bodmi figuruje na 16. mieste.
VIDEO: Gól Maddisona na 1:0
Coventry prišlo o jednu pozíciu a so šiestimi bodmi je na 17. mieste.