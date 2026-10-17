    OKTAGON 100 prinesie historický súboj. Lengál a Hála zabojujú o premiérový titul

    Vladimír Lengál.
    Vladimír Lengál. (Zdroj: OKTAGON MMA.)
    Sportnet|17. okt 2026 o 23:16
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    OKTAGON ohlásil titulový súboj aj návrat do Liberca.

    Populárny formát Stand & Bang spozná svojho prvého šampióna. Na jubilejnom turnaji OKTAGON 100, ktorý sa uskutoční 29. decembra 2026 v pražskej O2 aréne, sa odohrá prvý titulový zápas podľa pravidiel Stand & Bang.

    O opasok prvého šampióna zabojujú dve výrazné mená postojárskej scény – Vladimír Lengál a Josef Hála vo váhovej kategórii do 75 kg.

    Organizácia zároveň oznámila návrat do Liberca začiatkom budúceho roka. Do Home Credit Areny sa OKTAGON vráti s turnajom OKTAGON 102 už 30. januára 2027. Na karte nebude chýbať domáci bojovník Dominik Humburger.

    O titul vo váhe do 75 kg zabojujú dvaja obľúbení bojovníci. Ich súboj je naplánovaný na päť kôl po tri minúty.

    Skúsený brniansky postojár Vladimír Lengál patrí dlhodobo k najatraktívnejším bojovníkom domácej scény. Proti nemu nastúpi šampión BKFC Josef Hála, ktorý svojimi výkonmi opakovane dvíha fanúšikov zo sedadiel.

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    Josef Hála sa stal jednou z najväčších hviezd roka 2026. V OKTAGONe má na konte dva zápasy a dve nekompromisné ukončenia.

    Najskôr si v Liberci poradil s Tomášom Mudrochom a neskôr v Brne zdolal aj obávaného slovenského bojovníka Radovana Úškrta.

    Po dvoch dominantných víťazstvách si vypýtal ďalšiu veľkú výzvu a zároveň dostáva príležitosť pridať do svojej zbierky ďalší cenný opasok.

    Vladimír Lengál je české postojárske eso. K bojovým športom sa dostal v pätnástich rokoch vďaka boxu, neskôr do tréningu zaradil aj kickbox a thajský box. Naprieč týmito športmi má na konte takmer 200 zápasov.

    Je medzinárodným šampiónom WKF, šampiónom Európy WKU, majstrom Českej republiky v kickboxe a v decembri 2022 obhájil titul profesionálneho majstra Českej republiky v boxe.

    OKTAGON sa vracia na sever Čiech. Turnaj 102 bude v Liberci

    Okrem vyvrcholenia tohto roka organizácia odhalila aj druhú zastávku nadchádzajúcej sezóny. OKTAGON sa vracia na sever Čiech. V sobotu 30. januára 2027 privíta liberecká Home Credit Arena galavečer OKTAGON 102.

    Fanúšikovia zo severných Čiech sa môžu tešiť na tradične búrlivú atmosféru pod Ještědom a zápasovú kartu plnú domácich aj zahraničných mien. Organizácia predstaví prvých bojovníkov a konkrétne zápasy v priebehu nasledujúcich týždňov.

    Vstupenky na turnaje OKTAGON 100 v Prahe aj OKTAGON 102 v Liberci sú v predaji prostredníctvom oficiálnych predajných sietí a na stránke oktagonmma.com.

    MMA

    Vladimír Lengál.
    Vladimír Lengál.
    OKTAGON 100 prinesie historický súboj. Lengál a Hála zabojujú o premiérový titul
    dnes 23:16
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