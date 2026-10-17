OKTAGON 100 prinesie historický súboj. Lengál a Hála zabojujú o premiérový titul

Populárny formát Stand & Bang spozná svojho prvého šampióna. Na jubilejnom turnaji OKTAGON 100, ktorý sa uskutoční 29. decembra 2026 v pražskej O2 aréne, sa odohrá prvý titulový zápas podľa pravidiel Stand & Bang.
O opasok prvého šampióna zabojujú dve výrazné mená postojárskej scény – Vladimír Lengál a Josef Hála vo váhovej kategórii do 75 kg.
Organizácia zároveň oznámila návrat do Liberca začiatkom budúceho roka. Do Home Credit Areny sa OKTAGON vráti s turnajom OKTAGON 102 už 30. januára 2027. Na karte nebude chýbať domáci bojovník Dominik Humburger.
O titul vo váhe do 75 kg zabojujú dvaja obľúbení bojovníci. Ich súboj je naplánovaný na päť kôl po tri minúty.
Skúsený brniansky postojár Vladimír Lengál patrí dlhodobo k najatraktívnejším bojovníkom domácej scény. Proti nemu nastúpi šampión BKFC Josef Hála, ktorý svojimi výkonmi opakovane dvíha fanúšikov zo sedadiel.
Josef Hála sa stal jednou z najväčších hviezd roka 2026. V OKTAGONe má na konte dva zápasy a dve nekompromisné ukončenia.
Najskôr si v Liberci poradil s Tomášom Mudrochom a neskôr v Brne zdolal aj obávaného slovenského bojovníka Radovana Úškrta.
Po dvoch dominantných víťazstvách si vypýtal ďalšiu veľkú výzvu a zároveň dostáva príležitosť pridať do svojej zbierky ďalší cenný opasok.
Vladimír Lengál je české postojárske eso. K bojovým športom sa dostal v pätnástich rokoch vďaka boxu, neskôr do tréningu zaradil aj kickbox a thajský box. Naprieč týmito športmi má na konte takmer 200 zápasov.
Je medzinárodným šampiónom WKF, šampiónom Európy WKU, majstrom Českej republiky v kickboxe a v decembri 2022 obhájil titul profesionálneho majstra Českej republiky v boxe.
OKTAGON sa vracia na sever Čiech. Turnaj 102 bude v Liberci
Okrem vyvrcholenia tohto roka organizácia odhalila aj druhú zastávku nadchádzajúcej sezóny. OKTAGON sa vracia na sever Čiech. V sobotu 30. januára 2027 privíta liberecká Home Credit Arena galavečer OKTAGON 102.
Fanúšikovia zo severných Čiech sa môžu tešiť na tradične búrlivú atmosféru pod Ještědom a zápasovú kartu plnú domácich aj zahraničných mien. Organizácia predstaví prvých bojovníkov a konkrétne zápasy v priebehu nasledujúcich týždňov.
Vstupenky na turnaje OKTAGON 100 v Prahe aj OKTAGON 102 v Liberci sú v predaji prostredníctvom oficiálnych predajných sietí a na stránke oktagonmma.com.