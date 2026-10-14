Jozef Wittner pred zápasom s Juráčkom: Mám za sebou ťažké obdobie, chcem sa vrátiť

Jozef Wittner sa pred najbližším zápasom v OKTAGONe pokúsi zastaviť sériu piatich prehier.
Slovenský bojovník sa do česko-slovenskej stálice vrátil po pôsobení v iných organizáciach, no v súbojoch s Davidom Kozmom a Marekom Bartlom neuspel. Na turnaji OKTAGON 95 ho čaká Matúš Juráček.
Wittner naposledy bojoval s Marekom Bartlom, ktorý nesplnil váhový limit. Slovák priznáva, že do zápasu vstupoval s vedomím výraznej váhovej nevýhody. Napriek tomu sa rozhodol nastúpiť, pretože nechcel zahodiť náročnú prípravu.
„Nemá zmysel to spätne hodnotiť. Pozerám sa dopredu na to, čo ma čaká. Vedel som, do čoho idem, a vtedy som chcel bojovať, aj keď som vedel, že budem v obrovskej váhovej nevýhode.
Len ja a ľudia okolo mňa vieme, čo som pre ten zápas urobil a ako som sa nadrel na tréningoch a pri zhadzovaní. Nechcel som to zahodiť do koša,“ vysvetlil Wittner.
Napriek prehrám nemá v úmysle meniť svoj prístup. Jeho cieľom je predviesť maximum, na ktoré má, a pokračovať v kariére.
„Niekedy je človek na víťaznej vlne, inokedy sa jednoducho nedarí. Tak to chodí. Očakávam, že podám najlepšie výkony, aké som schopný podať, a to je môj cieľ. Rád bojujem,“ uviedol slovenský bojovník.
Juráček je známy svojím štýlom
Najbližšou prekážkou bude Matúš Juráček, ktorý má za sebou množstvo zápasov na vysokej úrovni. Wittner nechce odhaľovať konkrétny plán, keďže podľa neho sa priebeh zápasu môže vyvíjať rôznymi smermi.
„Svoj plán nebudem prezrádzať. Tých ciest je viac a v realite to môže byť úplne iné. Je to boj, ktorý sa stále vyvíja,“ povedal.
Pri hodnotení Juráčkovho štýlu však pomenoval jednu z jeho výrazných predností. Zároveň naznačil, čo by ho zo strany súpera prekvapilo.
„Je to dobrý counterpuncher z ústupu, to o ňom každý vie. Prekvapil by, keby zatlačil dopredu,“ zhodnotil svojho najbližšieho súpera.
Kozákov úspech nesleduje do detailov
Pozornosť v slovenskom MMA nedávno vzbudil Martin Kozák, ktorý si na Dana White's Contender Series vybojoval zmluvu s UFC.
Kozák má s Wittnerom spoločnú minulosť a v minulosti ho vyzýval na zápas. Wittner však tvrdí, že jeho cestu do najprestížnejšej MMA organizácie podrobne nesledoval.
„Myslím si, že sa k tomu už vyjadroval kadekto. Nie je to niečo, čo by som sledoval úplne do detailu, aby som sa k tomu mohol objektívne vyjadrovať. Kto si to poriadne pozrie, názor si urobí sám. Ja sa momentálne sústredím na svoj zápas,“ uviedol Wittner.
K niekdajšej rivalite sa už nechce vracať. Priznal, že v minulosti na niektoré veci reagoval na internete, no dnes má podľa vlastných slov iné priority.
„Ja si idem svojou cestou celý život. V minulosti som párkrát reagoval na niektoré veci na internete, ale teraz by som sa k tomu spätne už nevyjadroval. Moja pozornosť je inde,“ vysvetlil.
Wittner zároveň otvorene priznal, že má za sebou náročné obdobie. Jeho hlavným cieľom je vrátiť sa do klietky a pokračovať v zápasení.
„Mám za sebou ťažké obdobie a mojím cieľom je vrátiť sa a zápasiť ďalej. Nič iné ma nezaujíma. Idem si za tým, inak by som si vyčítal, že som to nikdy neskúsil a že som to vzdal,“ dodal.