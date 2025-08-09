Chochlíkovej na Svetových hrách tesne ušiel boj o zlato. Stále má však šancu na medailu

ČCHENG-TU. Slovenská reprezentantka v thajskom boxe Monika Chochlíková skončila na Svetových hrách v čínskom Čcheng-tu pred bránami finále.
V semifinále kategórie do 54 kg podľahla Mexičanke Fernande Laure Burgosovej-Lopezovej 27:30.
Úradujúca dvojnásobná majsterka sveta v tejto kategórii zvládla všetky tri kolá pomerom 10:9. Chochlíková tak nepridá ďalšie zlato po triumfe spred troch rokov vo váhe do 51 kg.
Bude však bojovať o bronz proti Anne Székelyovej z Maďarska. Súboj je na programe v nedeľu 10. augusta od 12.30 SEČ.
Rýchlostná kanoistka Romana Švecová sa časom kvalifikovala do finále maratónu na krátkej trati.
V ňom dosiahla 19-ročná Slovenka čas 16:21,27 min a za víťazkou Melinou Anderssonovou zo Švédska zaostala o viac ako minútu.