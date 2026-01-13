PML 18 má kompletnú štartovku. V ringu sa predstaví aj Marek Mazúch

Organizácia PML predstavila finálnu podobu karty turnaja PML 18, ktorý sa uskutoční 24. januára 2026 v Hlohovci.
Štartovka je definitívne uzavretá a ako posledný na ňu pribudol jeden z najznámejších slovenských bojovníkov Marek Mazúch, ktorý si vybudoval povesť mimoriadne nebezpečného finišera.
O razancii jeho úderov sa hovorí naprieč celou scénou a mnohí ho označujú za najtvrdšie zasahujúceho muža v rámci OKTAGON MMA.
Svoju silu potvrdil aj v boxerskom zápase, v ktorom dokázal knokautovať Leandra “Apolla” Silvu.
V Hlohovci si Mazúch opäť vyskúša postojové pravidlá, ale tentokrát nastúpi v zápase podľa pravidiel K-1 proti skúsenému Srbovi Željkovi Zecovi. Ten má na konte viac než tridsať duelov v prestížnej kickboxerskej organizácii WAKO.
Zec už dokázal na Slovensku poraziť domáceho bojovníka. V októbri knokautoval Adriana Bartla na Hanuman Cupe a v minulosti si zmeral sily aj s úradujúcim šampiónom PML Ivanom Bartekom.
Pravidlá K-1 hrajú do karát Srbovi, takže pred Mazúchom stojí neľahká skúška.
Dva titulové súboje ako vrchol večera
Hlavným ťahákom PML 18 bude mimoriadne očakávaný titulový duel v kategórii do 80 kg medzi Jurajom Tuturom a Lukášom Antalom.
Stret šampióna s vychádzajúcou hviezdou scény je považovaný za jeden z najväčších postojárskych zápasov posledných rokov.
Druhý titulový duel prinesie návrat Adriána Ertela, ktorý po zranení ramena nedostal žiadny duel na “rozťukanie”, ale okamžite sa postaví pred náročnú výzvu.
Čaká ho prvá obhajoba titulu vo váhe do 75 kg proti ostrieľanému Markovi Hegedusovi, štvorke rebríčka PML.
Domáce publikum uvidí v ringu aj Romana Kučeru, ktorý má v súboji s Danielom Ňaňkom šancu priblížiť sa k titulovej príležitosti.
V ringu sa predstavia aj hlohovskí matadori Lukáš Rus a Lukáš Cvecho, medzi ženami pritiahne pozornosť dôležitý duel medzi Evou Nguyen a Lenkou Škundovou.
Známe tváre aj v klietke
MMA časť ponúkne mix skúseností a talentu. Do klietky sa postavia zápasníci známi z OKTAGON MMA ako víťaz Výzvy Roman Paulus, perspektívny Lukáš Eliáš či dvojnásobný titulový vyzývateľ so silným príbehom Aaron Aby.
Daniel Hromek sa vráti do boja po zranení, ktoré ho na dlhší čas vyradilo z hry a pred domácimi fanúšikmi v Hlohovci chce víťazne ohlásiť návrat na scénu.
Po dlhých rokoch sa do akcie vracia aj rešpektovaný tréner Ján Hudák. Ako kouč vedie slovenského bojovníka UFC Lajoša Kleina a celú plejádu talentov v trnavskom Spartakus Fight Gyme, no tu sa jeho úloha zmení.
Tentoraz nebude stáť v rohu svojho zverenca, ale priamo v klietke.
Nabitý štart do roku 2026
Finálna karta PML 18 potvrdzuje, že organizácia vstupuje do roku 2026 s vysokými ambíciami.
Dva očakávané titulové zápasy, návraty výrazných osobností či domáci hrdinovia na štartovke, ktorá sľubuje mimoriadne atraktívny večer.
Posledné vstupenky na galavečer sú dostupné v sieti predpredaj.sk. Priamy prenos z podujatia budú môcť fanúšikovia sledovať prostredníctvom PPV na platforme JOJ Play.
KARTA PML 18:
14. -80kg, 5x3min, MT, PML Title Fight
Juraj Tutura vs Lukáš Antal
13. -75kg, 5x3min, MT, PML Title Fight
Adrián Ertel vs Mark Hegedus
12. -66kg, 3x3min, MT
Roman Kučera vs Daniel Ňaňko
11. -98kg, 3x3min, K1
Marek Mazúch vs Željko Zec
10. -80kg, 3x5min, MMA
Daniel Hromek vs Boris Koncar
9. -76kg, 3x5min, MMA
Ján Hudák vs Ruan Bremer
8. -63kg, 3x5min, MMA
Roman Paulus vs Kostadin Enev
7. -77kg, 3x5min, MMA
Lukáš Eliáš vs Rasim Pala
6. -59kg, 3x5min, MMA
Aaron Aby vs Iago Silva
5. -71kg, 3x3min, MT
Lukáš Rus vs Matej Strapko
4. -63kg, 3x3min, MT
Lukáš Cvecho vs Martin Košárek
3. -56kg, 3x3min, MT
Lenka Škundová vs Eva Nguyen
2. -75kg, 3x2min, MT
Adam Kopányi vs Samusel Šlesárik
1. -50kg, 3x3min, MT
Lea Tanáčová vs Sarah Lepiešová
Early Prelims
1. -65kg, 3x2min, MT
Alan Hanzel vs Patrik Varga