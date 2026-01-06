    Organizátori Australian Open zvýšili prémie. Singloví víťazi si odnesú poriadny balík

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    SITA|6. jan 2026 o 16:00
    Australian Open 2026 láka hráčov rekordnou dotáciou a rastúcou podporou tenisových kariér.

    Organizátori tohtoročnej edície tenisového turnaja Australian Open v Melbourne oznámili rekordný nárast balíka na odmeny o 16 percent na 111,5 milióna austrálskych dolárov, čo je v prepočte takmer 64 miliónov eur.

    Víťazi dvojhry mužov a žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny si odnesú po 4,15 milióna AUD (cca 2,38 milióna eur), čo predstavuje 19-percentný nárast oproti minulému roku, vlani to bolo 3,5 milióna AUD (2,01 milióna eur).

    Hráči, ktorí vypadnú už v prvom kole, získajú odmeny 150-tisíc austrálskych dolárov (86-tisíc eur. A tí, čo neprejdú ani cez prvé kvalifikačné kolo, si pripíšu 40 500 austrálskych dolárov (cca 23 224 eur).

    Riaditeľ turnaja Craig Tiley zdôraznil, že ide o prejav záväzku organizácie Tennis Australia podporovať tenisové kariéry na všetkých úrovniach, od začínajúcich hráčov až po grandslamových šampiónov.

    "Zvýšením prémií v kvalifikácii o 55 percent od roku 2023 a zlepšovaním podmienok pre hráčov zabezpečujeme udržateľnosť profesionálneho tenisu pre všetkých súťažiacich.

    Podpora hráčov na všetkých úrovniach nám pomáha budovať hlbšie zásobárne talentov a prináša zaujímavejšie príbehy pre fanúšikov," povedal Tiley.

    Turnaj sa začne 18. januára v Melbourne Parku, pričom obhajcami titulov sú Talian Jannik Sinner a Američanka Madison Keysová.

    dnes 16:00
