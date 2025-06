Zverev je s výkonmi na tráve spokojný. Pred Wimbledonom ešte myslí na zlepšenie

Konštatoval to po sobotnom semifinálovom zápase na trávnatom turnaji ATP v Halle, v ktorom prehral so svojím rivalom Daniilom Medvedevom.

„Som spokojný s úrovňou, na ktorej som hral. V rozhodujúcich momentoch jednoducho hral trochu lepšie. Bol to skvelý zápas na vysokej úrovni. Niektoré veci viem pred Wimbledonom zlepšiť, a to aj urobím. No na druhý týždeň na trávnatom povrchu to bolo naozaj v poriadku,“ citovala Zvereva agentúra DPA.