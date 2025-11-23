Slováci spoznali súpera v boji o postup. Čaká ich siedmy nasadený tím

Slovenskí tenisti si v budúcoročnom 1. kole kvalifikácie o postup na finálový turnaj Davisovho pohára 2026 zahrajú proti Francúzsku.
Slováci budú v pozícii nenasadeného tímu čeliť sedmičke pavúka, rozhodol o tom nedeľňajší žreb v talianskej Bologni.
Kvalifikácia sa hrá na dve kolá, zápasy 1. kola sú na programe 6. – 7. alebo 7. – 8. februára. Víťazi 13 duelov postúpia do septembrového 2. kola kvalifikácie, v ktorom sa bude bojovať o miestenky na finálový turnaj.
Ten sa aj v ďalších dvoch rokoch uskutoční v Bologni. Slováci by sa v prípade úspechu v stretnutí s Francúzskom stretli s víťazom duelu medzi druhou nasadenou Kanadou a Brazíliou.
Mužstvo vedené kapitánom Tiborom Tóthom zvládlo v septembri duel I. svetovej skupiny proti Kolumbii, ktorú v domácom prostredí zdolalo 3:1.
Francúzi si zahrali v novembri tohto roka na finálovom turnaji, kde vo štvrťfinále podľahli Belgicku 0:2.
Vo svetovom rebríčku ATP figuruje v prvej stovke až 14 francúzskych hráčov, zatiaľ čo najvyššie postavený Slovák je Lukáš Klein na 140. mieste.
„Škoda, že nehráme doma. Francúzsko je veľmi silná tenisová krajina, aktuálne so štrnástimi hráčmi v prvej svetovej stovke.
Ak naši tenisti podajú skvelé výkony, v Davis Cupe je možné všetko,“ povedal k žrebu generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška.
kvalifikácia o postup na finálový turnaj:
1. kolo:
Čile - Srbsko (14. nasadený tím)
Nemecko (2) - Peru
Dánsko - Chorvátsko (13)
Austrália (3) - Ekvádor
Nórsko - Veľká Británia (12)
Belgicko (4) - Bulharsko
Japonsko - Rakúsko (11)
Holandsko (5) - India
Kórejská rep. - Argentína (10)
USA (6) - Maďarsko
Švédsko - Česko (9)
Francúzsko (7) - Slovensko
Brazília - Kanada (8)
Španielsko - priamy postup do 2. kola