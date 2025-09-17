Taliani začnú obhajobu Davis Cupu proti Rakúšanom. Silného súpera priradil žreb Čechom

BOLOGNA. Talianski tenisti spoznali svojho štvrťfinálového súpera na finálovom turnaji Davisovho pohára. Obhajcovia titulu si zmerajú sily s Rakúšanmi.
Stredajší žreb v talianskej Bologni určil všetky štyri štvorice finálovej osmičky.
Vlaňajší semifinalisti z Nemecka sa stretnú s Argentínou, Francúzi sa postavia proti Belgičanom a na Španielov čakajú Česi.
Finálový turnaj v Bologni je na programe od 8. do 23. novembra.
Davis Cup - žreb finálového turnaja
Štvrťfinále:
Taliansko - Rakúsko
Francúzsko - Belgicko
Španielsko - Česko
Argentína - Nemecko