    Taliani začnú obhajobu Davis Cupu proti Rakúšanom. Silného súpera priradil žreb Čechom

    Taliansky tenista Jannik Sinner.
    Taliansky tenista Jannik Sinner. (Autor: TASR/AP)
    TASR|17. sep 2025 o 13:23
    Finálový turnaj v Bologni je na programe od 8. do 23. novembra.

    BOLOGNA. Talianski tenisti spoznali svojho štvrťfinálového súpera na finálovom turnaji Davisovho pohára. Obhajcovia titulu si zmerajú sily s Rakúšanmi.

    Stredajší žreb v talianskej Bologni určil všetky štyri štvorice finálovej osmičky.

    Vlaňajší semifinalisti z Nemecka sa stretnú s Argentínou, Francúzi sa postavia proti Belgičanom a na Španielov čakajú Česi.

    Finálový turnaj v Bologni je na programe od 8. do 23. novembra.

    Davis Cup - žreb finálového turnaja

    Štvrťfinále:

    Taliansko - Rakúsko

    Francúzsko - Belgicko

    Španielsko - Česko

    Argentína - Nemecko

    dnes 13:23
