Swiatekovú čaká víťazka US Open, wimbledonská šampiónka končí

NEW YORK. Poľská tenistka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Dvojnásobná šampiónka Roland Garros zdolala v úvodnom kole v pozícii nasadenej jednotky Talianku Jasmine Paoliniovú 6:3, 6:0.

Jej ďalšou súperkou bude držiteľka titulu z roku 2017 Američanka Sloana Stephensová, ktorá zvíťazila nad Belgičankou Greetje Minnenovou 1:6, 6:3, 6:3.

VIDEO: Najlepšie momenty zo zápasu Iga Swiateková - Jasmine Paoliniová na US Open 2022