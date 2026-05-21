Vargová postúpila v Košiciach do štvrťfinále. Súperku zlomila až desiatym mečbalom

Slovenská tenistka Nina Vargová postúpila na turnaji Slovak Open 2026 v Košiciach do štvrťfinále dvojhry.
Držiteľka voľnej karty zdolala v stredu ruskú kvalifikantku Jekaterinu Ovčarenkovovú 3:6, 6:3, 7:5. Duel trval vyše tri hodiny. Jej ďalšou súperkou bude Poľka Martyna Kubková.
Vargová premenila v stretnutí až desiaty mečbal. „Duel bol náročný mentálne i fyzicky, bol to boj o každú loptu. Súperka hrala odvážne, takmer vždy čo najbližšie k čiaram a triafala to tam. Nebolo jednoduché ju zlomiť, som veľmi rada, že sa mi to podarilo,“ povedala Vargová podľa webu Slovenského tenisového zväzu (STZ).
S turnajom sa rozlúčila Salma Drugdová, keď nestačila na tretiu nasadenú Litovčanku Justinu Mikulskyteovú 6:7 (3), 1:6.
Vďaka trom vyhratým zápasom (dva v kvalifikácii a jeden v hlavnej súťaži) sa však v rebríčku WTA posunie o viac ako 100 priečok nahor. V jeho onlajn vydaní jej patrí 810. pozícia.