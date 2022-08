Senzácia na US Open. Halepovú zdolala iba 20-ročná Ukrajinka

NEW YORK. Rumunská tenistka Simona Halepová sa s účinkovaním na grandslamovom turnaji US Open rozlúčila už v prvom kole.

Mariová na ceste do semifinále v All England Clube zdolala aj Sakkariovú. Vtedy to bola dvojsetová bitka, no s úspešným koncom pre Nemku.

Vynikajúci výkon predviedla Brazílčanka Beatriz Haddadová Maiová, ktorá totálne deklasovala Ana Konjuhovú z Chorvátska po setoch 6:0, 6:0.