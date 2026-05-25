Sabalenková naďalej dominuje rebríčku WTA. Slovenky mimo TOP 100, najlepšia je Šramková

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková má aj v priebehu prvého týždňa tretieho grandslamového podujatia sezóny Roland Garros pozíciu svetovej jednotky.
V rebríčku WTA má náskok 1647 bodov pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou. V prvej desiatke nenastali v porovnaní s predchádzajúcim týždňom žiadne zmeny.
Najlepšia Slovenka Rebecca Šramková odpísala 20 bodov a klesla o štyri priečky na 125. miesto. Taktiež o štyri priečky klesla aj Viktória Hrunčáková na 228. pozíciu, Mia Pohánková zostala na 279. mieste.
Rebríček WTA
/k 25. máju/
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
9960 b
2.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8313 b
3.
(3.)
Iga Swiateková
Poľsko
7273 b
4.
(4.)
Coco Gauffová
USA
6749 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
6286 b
6.
(6.)
Amanda Anisimovová
USA
5958 b
7.
(7.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
4315 b
8.
(8.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4181 b
9.
(9.)
Victoria Mboková
Kanada
3710 b
10.
(10.)
Karolína Muchová
Česko
3318 b
125.
(121.)
Rebecca Šramková
Slovensko
640 b
228.
(224.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
315 b
279.
(279.)
Mia Pohánková
Slovensko
253 b