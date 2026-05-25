    Sabalenková naďalej dominuje rebríčku WTA. Slovenky mimo TOP 100, najlepšia je Šramková

    Rebecca Šramková
    Rebecca Šramková (Autor: Facebook/Ostrava Open 2026)
    TASR|25. máj 2026 o 11:18
    ShareTweet0

    Šramková odpísala 20 bodov a klesla o štyri priečky.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková má aj v priebehu prvého týždňa tretieho grandslamového podujatia sezóny Roland Garros pozíciu svetovej jednotky.

    V rebríčku WTA má náskok 1647 bodov pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou. V prvej desiatke nenastali v porovnaní s predchádzajúcim týždňom žiadne zmeny.

    Najlepšia Slovenka Rebecca Šramková odpísala 20 bodov a klesla o štyri priečky na 125. miesto. Taktiež o štyri priečky klesla aj Viktória Hrunčáková na 228. pozíciu, Mia Pohánková zostala na 279. mieste. 

    Rebríček WTA

    /k 25. máju/

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    9960 b

    2.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8313 b

    3.

    (3.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    7273 b

    4.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    6749 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6286 b

    6.

    (6.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    5958 b

    7.

    (7.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    4315 b

    8.

    (8.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4181 b

    9.

    (9.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3710 b

    10.

    (10.)

    Karolína Muchová

    Česko

    3318 b

    125.

    (121.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    640 b

    228.

    (224.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    315 b

    279.

    (279.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    253 b

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan.
    Alex Molčan.
    Molčan si mierne pohoršil v rebríčku. Sinner ešte zvýšil komfortný náskok na čele
    dnes 11:43
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Sabalenková naďalej dominuje rebríčku WTA. Slovenky mimo TOP 100, najlepšia je Šramková