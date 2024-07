Wimbledon favoritkám nepraje. Po Swiatekovej si balí kufre aj svetová dvojka

V druhom sa po brejku vo štvrtom geme dostala do vedenia 4:1 a duel dopodávala do víťazného konca. Navarrová sa premiérovo v kariére prebojovala medzi najlepšiu osmičku na grandslame.

Po nečakanom vypadnutí líderky svetového rebríčka Igy Swiatekovej skončila aj turnajová dvojka, vo Wimbledone tak zostali len dve hráčky z prvej nasadenej desiatky - štvorka Jelena Rybakinová a sedmička Paoliniová.

Dramatický zápas sa skončil predčasne

Talianka Jasmine Paoliniová prešla do štvrťfinále cez turnajovú dvanástku Madison Keysovú z USA, ktorá za stavu 3:6, 7:6 (4) a 5:5 v treťom sete odstúpila pre zranenie ľavej nohy.

Paoliniová sa v úvodnom sete dostala do vedenia 4:0 a už ho dopodávala do víťazného konca.

Druhý mal opačný priebeh a do vedenia 5:1 sa dostala jej súperka. Keysová však dvakrát za sebou stratila podanie a Paolinová dokázala vyrovnať. Vo vyrovnanom tajbrejku nakoniec uspela Američanka.

Už vtedy ju trápilo zranenie nohy, no napriek tomu dokázala v tretej sade bojovať a viedla 5:3. V závere však už nemala sily a za stavu 5:5 duel skrečovala.

"Veľmi ma to mrzí, je to smutné, bol to naozaj skvelý zápas. Ťažký a s množstvo obratov. Som šťastná, že som postúpila, no zároveň smutná za ňu," povedala na kurte Paoliniová.