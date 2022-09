Kvitová zdolala nasadenú deviatku, Azarenková stratila iba tri gemy

NEW YORK. Česká tenistka Petra Kvitová postúpila do osemfinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Dvadsiata prvá nasadená hráčka zdolala v 3. kole deviatku "pavúka" Španielku Garbine Muguruzovú 5:7, 6:3, 7:6 (10).

V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti ôsmej nasadenej Američanke Jessice Pegulovej, ktorá vyhrala nad kvalifikantkou Jüan Jüe z Číny 6:2, 6:7 (6), 6:0.

Bieloruska Victoria Azarenková vyhrala nad Petrou Martičovou z Chorvátska hladko 6:3, 6:0.

Dvadsiata šiesta nasadená hráčka nastúpi v osemfinále proti úspešnej z dvojice Karolína Plíšková (ČR) a Belinda Benčičová (Švaj.).