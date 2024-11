Sabalenková si chce splniť ďalší sen, prvý krok zvládla na výbornú

Úradujúca šampiónka Australian Open i US Open zvíťazila nad Číňankou vo všetkých piatich vzájomných súbojoch. Dvadsaťdvaročnú súperku, ktorá sa v lete tešila zo zisku olympijského zlata, však nepodceňuje.

RIJÁD. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková zaznamenala úspešný vstup do Turnaja majsteriek v Rijáde. Svetová jednotka zdolala v A-skupine siedmu hráčku rebríčka WTA Čeng Čchin-wen z Číny 6:3, 6:4.

Zvíťaziť na turnaji by pre 26-ročnú Bielorusku bolo splnenie sna.

"Znamenalo by to pre mňa všetko. Je to jeden z mojich snov a v uplynulých rokoch som skutočne tvrdo pracovala. Naozaj dúfam, že jedného dňa budem môcť držať túto krásnu trofej," dodala Sabalenková podľa AFP.

Turnaj majsteriek 2024:

A-skupina:

Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Čeng Čchin-wen (Čína-7) 6:3, 6:4