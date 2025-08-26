Mexičanka sa postarala o senzáciu. Na US Open napodobnila krajanku spred 30 rokov

NEW YORK. Najväčšie prekvapenie 1. kola dvojhry žien na tenisovom US Open v New Yorku má meno Renata Zarazuová.
Dvadsaťsedemročná Mexičanka so svetovým renkingom 82 si poradila s turnajovou šestkou a úradujúcou šampiónkou Australian Open, Američankou Madison Keysovou. Po vyše trojhodinovom boji Zarazuová zvíťazila 6:7 (10), 7:6 (3), 7:5.
Zarazuová dosiahla prvé víťazstvo nad hráčkou z Top 10 svetového rebríčka v kariére a zároveň sa stala prvou Mexičankou s triumfom nad súperkou z elitnej desiatky hodnotenia na grandslamovom turnaji od roku 1995. Vtedy na Australian Open Angelica Gavaldonová zdolala Češku Janu Novotnú.
Mexická hráčka prehrala prvý set tesne 10:12 v tajbrejku a v druhom zaostávala už 0:3, keď sa niečo zlomilo. Zbavila sa počiatočného rešpektu a dokázala otočiť na 5:3.
Skúsenejšia súperka ešte dotiahla set do tajbrejku, ale v ňom bola lepšia Stredoameričanka, vyhrala ho 7:3 a išlo sa do tretieho setu.
Aj v ňom viedla Zarazuová 5:3, ale napokon potrebovala ešte ďalšie štyri gemy, aby ukončila zápas víťazstvom 7:5. Víťazka urobila iba 34 nevynútených chýb, zatiaľ čo zdolaná hráčka až 89.
VIDEO: Zostrih zápasu Keysová - Zarazuová
"Na začiatku som bola strašne nervózna. Neskôr som však zistila, že uspieť môžem len bez nervozity a strachu. Skoncentrovala som sa na seba a svoj výkon a pomohli mi aj aké-také skúsenosti z veľkých štadiónov na ostatných grandslamoch," vyhlásila Zarazuová podľa webu WTA Tour.
Jej najbližšou súperkou bude Francúzka Diane Parryová. Tá nekompromisne vyprevadila z kurtu s kariérou sa lúčiacu Češku Petru Kvitovú výsledkom 6:1, 6:0.
"Počas zápasu som pochopila, že povrch na najväčšom štadióne na US Open je o trochu pomalší ako ostatné vonkajšie dvorce. To mi dávalo sekundu-dve navyše, aby som sa pripravila na údery z rakety mojej súperky. To mi v konečnom dôsledku pomohlo," doplnila Zarazuová.
Mexičanka sa po piaty raz v kariére dostala do 2. kola na tzv. veľkej štvorke, v 3. kole dosiaľ nebola ani raz. Pochopiteľne, že to chce zmeniť.
"Už len účasť na US Open je pre mňa veľká vec a veľmi sa teším z postupu do 2. kola. Čo bude ďalej, nechávam otvorené," dodala hráčka, ktorá miluje Ameriku a tréningovú základňu má na Floride.