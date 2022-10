US Open priťahuje problémy. Aké pravidlá tenisu tu porušila Serena alebo Djokovič?

Kurt alebo dvorec má tvar obdĺžnika s dĺžkou 23,77 a so šírkou 8,23 metra pre zápasy dvojhry. Vo štvorhre je šírka celkovo o 2,74 m dlhšia, a tak majú hráči viac priestoru pre zahranie víťazného úderu.

BRATISLAVA. Meno Spencer Gore zrejme športovým fanúšikom veľa nehovorí. Je to však prvý víťaz Wimbledonu, najstaršieho tenisového turnaja na svete.

Čo sa však nemení je rozmer plochy, ktorú musí hráč trafiť, aby sa vôbec výmena mohla začať. Podávať sa začína sprava do doľava a tenista musí trafiť protiľahlú stranu o dĺžke 6,4 m od siete a šírke 4,11 m (polovicu zo základnej čiary).

Podávajúci hráč má dve možnosti na to, aby dostal loptičku do hry. Pokiaľ trafí sieť alebo mimo vymedzeného priestoru dvakrát po sebe, bod získava jeho súper.

Rekordérkou v tomto smere je bývalá ruská teniska Anna Kournikovová, ktorá v roku 1999 zahrala na Australian Open v jednom zápase až 31 dvojchýb.

Opakom dvojchyby je eso. To sa zapíše do štatistík vtedy, keď loptička po podaní spadne do spomenutého priestoru (6,4 m x 4,11 m) a súper nielenže nedokáže dostatočne reagovať, ale loptičky sa vôbec nedotkne.