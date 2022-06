Hrali tri dni, tabuľa so skóre to nevydržala. Historický zápas má výročie

BRATISLAVA. Keby ste chceli autom prejsť autom z Bratislavy do Košíc a naspäť, zostal by vám ešte aj čas na obed a poobednú kávu.

Asi toľko trval čistý čas najdlhšieho tenisového zápasu v histórii. Ten sa odohral na Wimbledone 2010 v prvom kole. John Isner v ňom za 11 hodín a 5 minút čistého času zdolal Nicolasa Mahuta pomerom 70:68 v piatom sete.

Ak však neberieme iba čistý čas, tento zápas sa ťahal cez tri dni. Pre nedostatok svetla ho museli dvakrát prerušiť.

Len samotný piaty set trval 8 hodín a 11 minút. Ak by sme si zobrali len tento set samostatne, svojím časom by sa s prehľadom sám zaradil do histórie ako druhý najdlhší zápas.