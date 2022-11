Vlaňajší víťaz je dnes svetová jednotka. Turnaj mladíkov vyhral Američan

Nakashima, 49. hráč svetového rebríčka, vystriedal na tróne vlaňajšieho víťaza Carlosa Alcaraza zo Španielska. Ten je aktuálne svetovou jednotkou a vyhral tento rok US Open. Mal pochopiteľne právo štartu na "veľkom" Turnaji majstrov, no musel ju pre zranenie odmietnuť.

MILÁNO. Turnaj majstrov hráčov do 21 rokov vyhral americký tenista Brandon Nakashima. Vo finále podujatia v Miláne zdolal Čecha Jiřího Lehečku v troch setoch 4:3 (5), 4:3 (6) a 4:2.

Turnaj sa hrá za špeciálnych pravidiel a testujú sa na ňom rôzne novinky. To je aj dôvodom, prečo sa sety hrajú iba do 4 víťazných gemov a nie do 6, ako je štandardom.

Väčšinou platí, že kto vyhral tento turnaj, ten sa v ďalšom období stal špičkou na mužskom okruhu. Jedným z príkladov je už spomínaný Carlos Alcaraz.

V roku 2019 ho zas vyhral Jannik Sinner, ktorý už bol medzi mužmi v top 10. Ročník 2018 zas vyhral Stefanos Tsitsipas, ktorý už dokázal neskôr vyhrať aj mužský Turnaj majstrov.