Pomohla aj wimbledonská šampiónka. Kazašky na úvod zdolali Britky

Pohár Billie Jean Kingovej - C skupina

Kazašky sa tak dostali na čelo skupiny C. Oba tímy ešte čaká duel so Španielskom. Už v stredu si zmerajú so Španielkami sily Kazašky a potom vo štvrtok aj Britky.

Turnaj sa hrá formátom štyroch trojčlenných skupín a víťazi skupiny postúpia do semifinále.

Billie Jean King Cup - C skupina - tabuľka