ONLINE: Olympique Lyon - AC Sparta Praha dnes, 3. predkolo, Liga majstrov LIVE (odveta)

Futbalisti tímov Olympique Lyon a AC Sparta Praha dnes hrajú odvetu 3. predkola Ligy majstrov 2026/2027.
Český vicemajster má lepšiu pozíciu, do odvetného zápasu si priniesol výhru 2:1 na domácom trávniku.
Kde dnes sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Olympique Lyon - AC Sparta Praha dnes (futbal, Liga majstrov, 3. predkolo, odveta, utorok, NAŽIVO)
Liga majstrov 3. predkolo 2026/2027
11.08.2026 o 21:00
Lyon
3:0
(1:0, 2:0)
90+3 minúta
Ukončený
Sparta Praha
Prehľad
Góly: 20. Nuamah, 66. Maitland-Niles, 72. Morton. ŽK: 54. Maitland-Niles (LYO) – 89. Ryneš (SPA). ČK: 34. Ševinský (SPA). Rozhodca: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL).
Prenos
Olympique Lyon – AC Sparta Praha 3:0 (1:0)
Góly: 20. Nuamah, 66. Maitland-Niles, 72. Morton. ŽK: 54. Maitland-Niles (LYO) – 89. Ryneš (SPA). ČK: 34. Ševinský (SPA). Rozhodca: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL).
Držení míče: 56 % : 44 %.
Střely na branku: 11:1. Střely mimo: 5:3. Rohy: 7:1. Ofsajdy: 2:1. Fauly: 20:14.
Góly: 20. Nuamah, 66. Maitland-Niles, 72. Morton. ŽK: 54. Maitland-Niles (LYO) – 89. Ryneš (SPA). ČK: 34. Ševinský (SPA). Rozhodca: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL).
Držení míče: 56 % : 44 %.
Střely na branku: 11:1. Střely mimo: 5:3. Rohy: 7:1. Ofsajdy: 2:1. Fauly: 20:14.
Lyon poráža v dnešnom zápase Spartu Praha jasne 3:0 a postupuje do baráže o Ligu majstrov. Lúčim sa a prajem dobrú noc.
90+3
Koniec zápasu.
90+2
Hra je prerušená. Na trávniku zostáva ležať jeden z domácich hráčov.
89
Žltá karta pre tím AC Sparta Praha (Matej Ryneš).
89
Striedanie v tíme Olympique Lyon:
z ihriska odchádza Tolisso, prichádza Nartey.
z ihriska odchádza Tolisso, prichádza Nartey.
88
Eneme sa dokázal presadiť na ľavej strane pokutového územia, ale jeho spätnú prihrávku zachytil pozorný Kluivert.
86
Striedanie v tíme Olympique Lyon:
z ihriska odchádza Abner, prichádza Quedraogo,
z ihriska odchádza Fofana, prichádza Duranville.
z ihriska odchádza Abner, prichádza Quedraogo,
z ihriska odchádza Fofana, prichádza Duranville.
84
Sparta sa dostala do dlhšej kombinácie, ale na ohrozenie domácej brány to absolútne nebolo.
82
Tolisso poslal výborný center na zadnú tyč, kde si zbehol Fofana, ten loptu priťukával ešte na voľného Opendu, ale výborný obranný zákrok predviedol Suchomel.
80
Sparta zahrávala dva rohové kopy po sebe. Dominika Greifa sa im však ohroziť nepodarilo.
79
Hostia sa dostali k pokutovému územiu, ale píska sa útočný faul na Kluiverta.
77
Striedanie v tíme Olympique Lyon:
z ihriska odchádza Nuamah, prichádza Boudache,
z ihriska odchádza Maitland-Niles, prichádza Mata.
z ihriska odchádza Nuamah, prichádza Boudache,
z ihriska odchádza Maitland-Niles, prichádza Mata.
74
Striedanie v tíme AC Sparta Praha:
z ihriska odchádza Mercado, prichádza Vitályos,
z ihriska odchádza Karabec, prichádza Sochurek.
z ihriska odchádza Mercado, prichádza Vitályos,
z ihriska odchádza Karabec, prichádza Sochurek.
72
Olympique Lyon dal gól!
Pravdepodobne je o postupujúcom rozhodnuté! TYLER MORTON sa dostal k odrazenej lopte a delovkou z hranice vápna nedal šancu Surovčíkovi v bráne Sparty.
Pravdepodobne je o postupujúcom rozhodnuté! TYLER MORTON sa dostal k odrazenej lopte a delovkou z hranice vápna nedal šancu Surovčíkovi v bráne Sparty.
72
Hráči Lyonu jasne na trávniku dominujú. Sparta v druhom polčase domácu bránu neohrozila.
70
Aktuálny pomer streleckých pokusov 15:5.
68
Ďalšia obrovská šanca Lyonu! Tessmann poslal parádnu prihrávku na Fofanu, ale výborný zákrok predviedol Surovčík! Následuje rohový kop domáceho mužstva.
66
Olympique Lyon dal gól!
Lyon pridáva druhý gól v zápase a tento výsledok by ho posunul do baráže o Ligu majstrov. Domáci parádne zakombinovali na ľavej strane. Na výbornú prihrávku na zadnej tyči si zbehol AINSLEY MAITLAND-NILES a loptu pohodlne upratal do brány.
Lyon pridáva druhý gól v zápase a tento výsledok by ho posunul do baráže o Ligu majstrov. Domáci parádne zakombinovali na ľavej strane. Na výbornú prihrávku na zadnej tyči si zbehol AINSLEY MAITLAND-NILES a loptu pohodlne upratal do brány.
64
Striedanie v tíme AC Sparta Praha:
z ihriska odchádza Brunes, prichádza Singhateh,
z ihriska odchádza Macek, prichádza Eneme.
z ihriska odchádza Brunes, prichádza Singhateh,
z ihriska odchádza Macek, prichádza Eneme.
63
Abner poslal parádnu prihrávku za obranu, kde si zbehol Openda, ale cez Zeleného nedokázal ideálne zakončiť. Následuje rohový kop Lyonu.
62
Dve obrovské šance domáceho Lyonu! Po nedorozumeniach v obrane Sparty! Najprv dve strely vyrazil Surovčík a následne Morton trafil brvno hosťujúcej brány!
60
Nuamah sa preštrikoval z pravej strany do vápna a poslal prudkú prihrávku na číhajúceho Opendu, ale výborný zákrok predviedol Suchomel.
58
Openda dostal výbornú prihrávku od Fofanu na hranici pokutového územia! Dokázal zakončiť, ale jeho pokus zrazil Macek.
56
Malick Fofana si naviedol loptu z ľavej strany viac na stred. Dokázal zakončiť, ale jeho zrazenú strelu dokázal pokryť Jakub Surovčík.
54
Žltá karta pre tím Olympique Lyon (Ainsley Maitland-Niles).
53
Abner zahrával štandardku z ľavej strany. Do zakončenia hlaavou sa dostal Openda, ale jeho pokus vyletel nad bránu.
53
Domáci poriadne zavreli Spartu pred pokutovým územím. Fofana dostával výbornú loptu, ale Surovčík výborne vybehol a loptu si stiahol do rukavíc.
51
Abner sa snažil na ľavom krídle vysunúť Fofanu, ale domáci krídelník loptu neodkázal spracovať. Následuje odkop od brány Sparty.
49
Alcóser si zbiehol na dlhý pas na ľavom krídle, ale pri lopte bol skôr Kluivert a odkopol ju do autu.
47
Obidva celky vstúpili do druhého polčasu bez zmien v zostavách.
46
Začal sa druhý polčas.
Videli sme naozaj výborný prvý polčas. Lyon sa dostal do vedenia zásluhou Ernesta Nuamaha. Stopér Sparty Adam Ševinský videl červenú kartu. Uvidíme čo nám ponúkne druhé dejstvo.
45+2
Prvý polčas sa skončil.
45
Nuamah spravil výbornú robotu na pravom krídle. Sorensen ho poslal k zemi, ale nedovolený zákrok sa nepíska. Následuje autové vhadzovanie.
43
Morton zostrelil Sorensena a následne si dvaja kohúti skočili do vlasov. Všetko vyriešil dohovorom hlavný arbiter.
41
Sparta hrá aj v oslabení aktívne. Domáci sú pod tlakom.
39
Ďalšia obrovský šanca Sparty! Adam Karabec našiel pred bránou Brunesa! Jeho zakončenie z malého vápna vyletelo nad bránu!
37
Striedanie v tíme AC Sparta Praha:
z ihriska odchádza Mercado, prichádza Zelený.
z ihriska odchádza Mercado, prichádza Zelený.
36
Nuamah zahral následnú štandardku, ale loptu poslal nad bránu Surovčíka.
34
Červená karta pre tím AC Sparta Praha (Adam Ševinský). Stopér Sparty zatiahol ručnú brzdu pri prieniku Opendu a zaslúžene vidí červenú kartu.
34
Obrovská šanca domáceho Lyonu! Fofana sa pohral s obranu Sparty na pravej strane pokutového územia! Jakub Surovčík teraz previedol dva naozaj parádne zákroky! Následuje rohový kop Lyonu.
32
Adam Karabec si zbehol na výborný center z pravej strany, ale vo veľkej šanci poslal loptu hlavou nad bránu!
30
Sledujeme zatiaľ výborný zápas. Aktuálne sú hostia pri lopte a kombinujú na útočnej polovici.
28
Domáci kapitán Tolisso dostal výbornú loptu od Opendu! Jeho zakončenie vyletelo nad bránu Surovčíka.
26
Matej Rynes pri čiare teraz zložil Nuamaha. Hlavný arbiter píska nedovolený zákrok.
24
Nuamah to skúšal po pravom krídle, ale cez Sorensena sa tento krát presadiť nedokázal.
22
Tolisso sa snažil dobrou kolmicou vysunúť Fofanu, ale výborne zakročil Suchomel. Domáci sú na koni.
20
Olympique Lyon dal gól!
Domáci otvárajú skóre dnešného zápasu! Jakub Surovčík dokázal vyraziť delovku jedného z hráčov Lyonu, ale na dorážku ERNESTA NUAMAHA už nemal žiadny nárok. Lyon vedie 1:0.
Domáci otvárajú skóre dnešného zápasu! Jakub Surovčík dokázal vyraziť delovku jedného z hráčov Lyonu, ale na dorážku ERNESTA NUAMAHA už nemal žiadny nárok. Lyon vedie 1:0.
18
Sparta hrá v posledných minútach výborne. Karabcov center z ľavej strany zrazil Niakhaté na rohový kop.
16
Marcado spravil výbornú robotu na pravej strane. Odcentroval na zadnú tyč, ale Alcócer sa k lopte napokon nedostal.
15
Sparta zvýšila svoju aktivitu. Alcócer sa zbavil protihráča na krídle a dokázal zakončiť, ale jeho pokus končí tesne vedľa brány.
13
Hostia šikovne kúskujú hru. Karabec si zakryl loptu a Niakhaté ho zastavil nedovolene.
12
Mercado si zbehol na centrovanú loptu na zadnej tyči! Jeho zakončenie skončilo tesne vedľa brány.
10
Nuaman sa presadil na pravej strane a poslal nebezpečnú prihrávku na malé vápno, kde nastal menší zmätok, ale obrana Sparty to napokon zvládla.
9
Tolisso veľmi nepríjemne prišliapol nohu Macekovi. Hlavný arbiter píska domáceho kapitánovi nedovolený zákrok.
8
Brunes to skúšal v súboji 1 na 1 proti Kluivertovi, ale domáci obranca celú situáciu zvládol.
7
Adam Karabec napádal rozohrávku Dominika Greifa a narobil mu nemalé problémy. Slovenský brankár to napokon zvládol.
6
Matej Ryneš zvádzal parádny súboj s Opendom a zvládol ho. Pri lopte je aktuálne brankár hostí Surovčík.
5
Na štadióne panuje fantastická atmosféra. Sparta prežila úvodný tlak domáceho mužstva.
3
Po rohovom kope dokázal zakončiť Openda, ale Brunes loptu aj so šťastím odkopol na rohový kop.
2
Ako sa očkávalalo, hráči Lyonu začínajú veľkým náporom. Openda sa dostával do veľkej šance, ale Sorensen jeho akciu zastavil. Následuje rohový kop.
1
Brunes si pokrýval loptu, ale dopustil sa faulu na Kluiverta. Lopta pre domácich.
1
Hráči Lyonu otvorili výkopom dnešný zápas.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Olympique Lyon: Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Fofana – Morton, Tessmann – Vinícius, Nuamah, Tolisso /C/ – Openda
Náhradníci: Bengui, Deschamps – Mata, Duranville, Boudache, Kango, de Carvalho, Himbert, Ouédraogo, Kamara, Nartey
Tréner: Fonseca
AC Sparta Praha: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sørensen /C/, Ryneš – Irving, Macek – Mercado, Karabec, Alcócer – Brune
Náhradníci: Hegyi, Franc – Kadeřábek, Vitályos, Zelený, Eneme, Hollý, Sochůrek, Grimaldo, Kuol, Singhateh, Vojta
Tréner: Priske
Rozhodca: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL).
Olympique Lyon: Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Fofana – Morton, Tessmann – Vinícius, Nuamah, Tolisso /C/ – Openda
Náhradníci: Bengui, Deschamps – Mata, Duranville, Boudache, Kango, de Carvalho, Himbert, Ouédraogo, Kamara, Nartey
Tréner: Fonseca
AC Sparta Praha: Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sørensen /C/, Ryneš – Irving, Macek – Mercado, Karabec, Alcócer – Brune
Náhradníci: Hegyi, Franc – Kadeřábek, Vitályos, Zelený, Eneme, Hollý, Sochůrek, Grimaldo, Kuol, Singhateh, Vojta
Tréner: Priske
Rozhodca: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL).
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní odvety 3. predkola Ligy majstrov, v ktorej sa stretne Olympique Lyon a AC Sparta Praha. Nádejný výsledok 2:1 si odniesla z domáceho trávnika práve Sparta, ktorá otočila vývoj stretnutia a pokúsi sa prekvapivo postúpiť cez favorita.
Súťažná premiéra sezóny Lyonu nevyšla, no po prehre v Prahe mal francúzsky celok dostatok času na analýzu a nápravu chýb. Domáce prostredie mu zvykne priať – v závere minulého ročníka tu vyhral tri zo štyroch zápasov a v európskych pohároch bol pred vlastnými fanúšikmi dlhodobo dominantný, vďaka čomu naďalej verí v otáčanie nepriaznivého vývoja.
Sparta Praha prináša na francúzsku pôdu tesný náskok, no víkendová ligová prehra 0:2 s Mladou Boleslavou ukázala, že obmenená zostava pod vedením Briana Priskeho má za sebou náročné dni. Vstup do domácej ligy je pre českého majstra zatiaľ rozpačitý, no v kvalifikácii Ligy majstrov sa mu mimoriadne darí a ťahá v nej sedemzápasovú sériu bez porážky.
Súťažná premiéra sezóny Lyonu nevyšla, no po prehre v Prahe mal francúzsky celok dostatok času na analýzu a nápravu chýb. Domáce prostredie mu zvykne priať – v závere minulého ročníka tu vyhral tri zo štyroch zápasov a v európskych pohároch bol pred vlastnými fanúšikmi dlhodobo dominantný, vďaka čomu naďalej verí v otáčanie nepriaznivého vývoja.
Sparta Praha prináša na francúzsku pôdu tesný náskok, no víkendová ligová prehra 0:2 s Mladou Boleslavou ukázala, že obmenená zostava pod vedením Briana Priskeho má za sebou náročné dni. Vstup do domácej ligy je pre českého majstra zatiaľ rozpačitý, no v kvalifikácii Ligy majstrov sa mu mimoriadne darí a ťahá v nej sedemzápasovú sériu bez porážky.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.