    Mihalíková zabojuje v Kanade o semifinále. S Nichollsovou nestratili ani set

    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|9. aug 2026 o 20:52
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    Mihalíková s Nichollsovou sa v boji o semifinále stretnú so šiestym nasadeným belgicko-ruským duom.

    WTA Toronto 2026

    Štvorhra žien - osemfinále:

    Tereza Mihalíková, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.) - Erin Routliffeová, Aldila Sutjiadiová (N.Zél./Indon.) 6:3, 7:5

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou sa prebojovali do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte.

    V nedeľnom osemfinálovom stretnutí zvíťazili nad novozélandsko-indonézskou dvojicou Erin Routliffeová, Aldila Sutjiadiová 6:3, 7:5.

    Mihalíková s Nichollsovou sa v boji o semifinále stretnú so šiestym nasadeným belgicko-ruským duom Elise Mertensová, Diana Šnajderová.

    Podujatie v Toronte je súčasťou ich prípravy na záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open.

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