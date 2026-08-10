Shelton pokračuje v Montreale bez straty setu. Vo štvrťfinále narazí na Menšíka

Španielsky tenista Daniel Merida suverénne postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale.
V osemfinále si poradil s Holanďanom Tallonom Griekspoorom hladko 6:3, 6:1.
Ďalej ide aj piaty nasadený Ben Shelton z USA, ktorý zvíťazil nad Brazílčanom Joaom Fonsecom 6:3, 7:6 (3).
Jeho ďalším súperom bude český tenista Jakub Menšík, ktorý v osemfinále porazil Holanďana Botica van de Zandschulpa 6:4, 7:5.
ATP Montreal 2026
dvojhra - osemfinále:
Daniel Merida (Šp.) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:3, 6:1
Learner Tien (USA-12) - Thiago Tirante (Arg.) 6:4, 6:4
Jakub Menšík (ČR-13) - Botic van de Zandschulp (Hol.) 6:4, 7:5
Ben Shelton (USA -5) - Joao Fonseca (Braz.-22) 6:3, 7:6 (3)