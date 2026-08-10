    Shelton pokračuje v Montreale bez straty setu. Vo štvrťfinále narazí na Menšíka

    Ben Shelton
    Ben Shelton (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|10. aug 2026 o 07:40
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    Američan je nasadenou päťkou turnaja.

    Španielsky tenista Daniel Merida suverénne postúpil do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale.

    V osemfinále si poradil s Holanďanom Tallonom Griekspoorom hladko 6:3, 6:1.

    Ďalej ide aj piaty nasadený Ben Shelton z USA, ktorý zvíťazil nad Brazílčanom Joaom Fonsecom 6:3, 7:6 (3).

    Jeho ďalším súperom bude český tenista Jakub Menšík, ktorý v osemfinále porazil Holanďana Botica van de Zandschulpa 6:4, 7:5.

    ATP Montreal 2026

    dvojhra - osemfinále:

    Daniel Merida (Šp.) - Tallon Griekspoor (Hol.) 6:3, 6:1

    Learner Tien (USA-12) - Thiago Tirante (Arg.) 6:4, 6:4

    Jakub Menšík (ČR-13) - Botic van de Zandschulp (Hol.) 6:4, 7:5

    Ben Shelton (USA -5) - Joao Fonseca (Braz.-22) 6:3, 7:6 (3)

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