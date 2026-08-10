    Gauffová v Toronte suverénne postúpila do štvrťfinále, uspela aj Rybakinová

    Coco Gauffová
    Coco Gauffová (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|10. aug 2026 o 07:17
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    Američanka hladko zdolala ruskú súperku.

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte.

    Svetová dvojka zdolala v osemfinále Rusku Ľudmilu Samsonovovú po trojsetovom boji 6:4, 4:6 a 6:4.

    Do štvrťfinále postúpila aj štvrtá nasadená Američanka Coco Gauffová, ktorá si poradila s Ruskou Alinou Kornejevovou hladko 6:3, 6:1.

    WTA Toronto 2026

    dvojhra - osemfinále:

    Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Ľudmila Samsonovová (Rus.) 6:4, 4:6, 6:4

    Belinda Benčičová (Švaj.-12) - Alexandra Ealová (Fil.-25) 6:4, 6:0

    Coco Gauffová (USA-4) - Alina Kornejevová (Rus.) 6:3, 6:1

    Naomi Osaková (Jap.-11) - Leylah Fernandezová (Kan.-30) 6:4, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Coco Gauffová
    Coco Gauffová
    Gauffová v Toronte suverénne postúpila do štvrťfinále, uspela aj Rybakinová
    dnes 07:17
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