Gauffová v Toronte suverénne postúpila do štvrťfinále, uspela aj Rybakinová

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v kanadskom Toronte.
Svetová dvojka zdolala v osemfinále Rusku Ľudmilu Samsonovovú po trojsetovom boji 6:4, 4:6 a 6:4.
Do štvrťfinále postúpila aj štvrtá nasadená Američanka Coco Gauffová, ktorá si poradila s Ruskou Alinou Kornejevovou hladko 6:3, 6:1.
WTA Toronto 2026
dvojhra - osemfinále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Ľudmila Samsonovová (Rus.) 6:4, 4:6, 6:4
Belinda Benčičová (Švaj.-12) - Alexandra Ealová (Fil.-25) 6:4, 6:0
Coco Gauffová (USA-4) - Alina Kornejevová (Rus.) 6:3, 6:1
Naomi Osaková (Jap.-11) - Leylah Fernandezová (Kan.-30) 6:4, 6:4