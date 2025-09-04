Swiateková dostala odplatu, vo štvrťfinále neuhrala ani set. Vypadla aj Muchová

US Open 2025
ženy - dvojhra - štvrťfinále:
Naomi Osaková (Jap.-23) - Karolína Muchová (ČR-11) 6:4, 7:6 (3)
Amanda Anisimovová (USA-8) - Iga Swiateková (Poľ.-2) 6:4, 6:3
NEW YORK. Americká tenistka Amanda Anisimovová sa postarala o štvrťfinálové prekvapenie na grandslamovom turnaji US Open.
V pozícii nasadenej osmičky zdolala dvojku podujatia Igu Swiatekovú z Poľska 6:4, 6:3 a súperke tak odplatila zahanbujúcu prehru z finále tohtoročného Wimbledonu.
V semifinále sa stretne s Japonkou Naomi Osakovou, ktorá vyradila Češku Karolínu Muchovú po setoch 6:4 a 7:6 (3).
Anisimovová pred necelými dvoma mesiacmi podľahla Swiatekovej vo boji o wimbledonský titul 0:6, 0:6, no tentoraz našla na favoritku recept.
„Dnešné víťazstvo je určite najvýznamnejšie v mojej kariére. Dočkať sa takéhoto revanšu za wimbledonské finále je pre mňa naozaj niečo výnimočné. Mala som sen, že by sa mi to mohlo podariť a preniknúť do semifinále,“ povedala Anisimovová pre akreditované médiá.
VIDEO: Zostrih zápasu Anisimovová - Swiateková
Hneď v prvom geme síce stratila svoj servis, ale potom skóre otočila a aj v druhom dejstve sa jej podaril zvrat od stavu 0:2. Swiateková priznala, že nemala svoj deň: „Musím to hodiť za hlavu a sústrediť sa už na ďalší turnaj,“ uviedla Poľka.
Osaková dosiahla postupom do semifinále svoj zatiaľ najvýraznejší úspech po návrate na kurty po narodení svojej dcéry v roku 2023.
Proti Muchovej zaznamenala dvojnásobná šampiónka US Open z rokov 2018 a 2020 celkovo 30 víťazných úderov.
VIDEO: Zostrih zápasu Osaková - Muchová
„Už je to celkom dávno, čo som sa dostala do grandslamového semifinále,“ smiala sa po zápase Japonka, ktorá má s Anisimovovou nepriaznivú vzájomnú bilanciu 0:2. V roku 2022 s ňou prehrala na Australian Open i na Roland Garros.
Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Jessica Pegulová z USA a Bieloruska Arina Sobolenková.