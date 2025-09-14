    Česi zaskočili Američanov a zahrajú si finálový turnaj. Skóre museli otáčať

    Nemci zvíťazili v Tokiu nad domácim Japonskom 4:0.

    BRATISLAVA. Tenisti Česka, Nemecka, Rakúska, Argentíny a Francúzska si vybojovali účasť na finálovom turnaji Davisovho pohára.

    Česi zaskočili v súboji 2. kola kvalifikácie Američanov na ich pôde, keď v Delray Beach otočili v záverečných dvoch dvojhrách duel na 3:2 na zápasy.

    Nemci zvíťazili v Tokiu nad domácim Japonskom 4:0, Rakúšania triumfovali v Debrecíne nad Maďarskom 3:2.

    Argentínčania zvíťazili v Groningene nad domácim Holandskom 3:1. Francúzi uspeli v chorvátskom Osijeku 3:1.

    Českí reprezentanti hrali po úvodných dvojhrách s domácimi Američanmi nerozhodne. Jiří Lehečka najprv zdolal Francesa Tiafoeho 6:3, 6:2, o vyrovnanie sa postaral Taylor Fritz po výhre nad Jakubom Menšíkom 6:4, 6:3.

    Strieborní medailisti vo štvorhre z OH v Paríži Austin Krajicek a Rajeev Ram potom po tuhom boji zariadili pre USA druhý bod, keď uspeli proti dvojici Tomáš Macháč, Menšík 7:6 (6), 5:7, 6:4.

    Následne však piaty hráč rebríčka ATP Fritz nestačil na Lehečku 4:6, 6:3, 4:6, hoci dovtedy s ním mal vzájomné súboje 4:0. V rozhodujúcom stretnutí potom Tiafoe podľahol Menšíkovi 1:6, 4:6.

    Prvé dva body získali pre Nemecko Jan-Lennard Struff a Yannick Hanfmann v úvodných dvojhrách a postup spečatili v sobotňajšej štvorhre Kevin Krawietz s Timom Pützom, ktorí zdolali Jósukeho Watanukiho a Takera Juzukiho 6:3 a 7:6 (4).

    Nemeckí reprezentanti odvrátili v druhom sete za stavu 5:6 tri setbaly súperov. Nemci sa tak predstavia vo finále súťaže, ktorá sa bude konať od 18. do 23. novembra v Bologni.

    Rakúšania rozhodli o svojom triumfe nad Maďarmi v záverečnej dvojhre, v ktorej Jurij Rodionov zdolal Mártona Fucsovicsa 6:2, 6:1.

    Belgičania po prvom dni viedli v Austrálii 2:0 po triumfoch Raphaëla Collignona nad Alexom de Minaurom a Zizou Bergsa nad Jordanom Thompsonom.

    2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára:

    Maďarsko - Rakúsko 2:3

    • Fábián Marozsán - Jurij Rodionov 2:6, 7:6 (5), 5:7
    • Márton Fucsovics - Lukas Neumayer 3:6, 6:3, 6:7 (7)
    • Marozsán, Zsombor Piros - Alexander Erler, Lucas Miedler 7:6 (4), 7:6 (2)
    • Piros - Neumayer 7:5, 7:6 (6)
    • Fucsovics - Rodionov 2:6, 1:6

    Holandsko - Argentína 1:3

    • Jesper De Jong - Tomas Martin Etcheverry 4:6, 4:6
    • Botic van de Zandschulp - Francisco Cerundolo 6:7 (4), 1:6
    • Sander Arends, van de Zandschulp - Andres Molteni, Horacio Zeballos 3:6, 5:7
    • De Jong - Francisco Comesana 6:4, 6:3

    Chorvátsko - Francúzsko 1:3

    • Dino Prižmič - Corentin Moutet 4:6, 7:5, 1:6
    • Marin Čilič - Arthur Rinderknech 2:6, 4:6
    • Nikola Mektič, Mate Pavič - Benjamin Bonzi, Pierre-Hugues Herbert 6:3, 7:5
    • Čilič - Moutet 5:7, 4:6

    Japonsko - Nemecko 0:4

    • Jošihito Nišioka - Jan-Lennard Struff 4:6, 7:6 (4), 4:6
    • Šintaró Močizuki - Yannick Hanfmann 3:6, 3:6
    • Jósuke Watanuki, Takeru Juzuki - Kevin Krawietz, Tim Pütz 3:6, 6:7 (4)
    • Rei Sakamoto - Justin Engel 3:6, 7:6 (2), 7:10

    USA - Česko 2:3

    • Frances Tiafoe - Jiří Lehečka 3:6, 2:6
    • Taylor Fritz - Jakub Menšík 6:4, 6:3
    • Austin Krajicek, Rajeev Ram - Tomáš Macháč, Menšík 7:6 (6), 5:7, 6:4
    • Fritz - Lehečka 4:6, 6:3, 4:6
    • Tiafoe - Menšík 1:6, 4:6

    Austrália - Belgicko 0:2 po úvodných dvojhrách

    • Alex de Minaur - Raphaël Collignon 5:7, 6:3, 3:6
    • Jordan Thompson - Zizou Bergs 6:7 (4), 4:6

    Španielsko - Dánsko 0:2 po úvodných dvojhrách

    • Pablo Carreno Busta - Holger Rune 5:7, 3:6
    • Jaume Munar - Elmer Möller 6:2, 1:6, 4:6
