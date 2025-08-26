Sinner sa dal zdravotne do poriadku. Jeho silu pocítil na US Open český tenista

NEW YORK. Taliansky tenista Jannik Sinner suverénne vykročil za obhajobou titulu na grandslamovom turnaji US Open.
V úvodnom kole zvíťazil v pozícii nasadenej jednotky nad Čechom Vítom Kopřivom hladko 6:1, 6:1, 6:2.
Jeho ďalším súperom v New Yorku bude úspešný z duelu medzi Austrálčanom Alexeiom Popyrinom a Fínom Emilom Ruusuvuorim.
Sinner pre chorobu skrečoval finále podujatia Masters 1000 v Cincinnati proti Španielovi Carlosovi Alcarazovi.
Následne sa odhlásil z miešanej štvorhry na US Open, aby sa stihol dať zdravotne dokopy do štartu singlovej súťaže.
Proti Kopřivovi začal na dvorci Arthura Ashea vo veľkom štýle, dvakrát prelomil podanie súpera a vybudobal si náskok 5:0. Aj ďalšie dva sety boli jasne v réžii wimbledonského šampióna.
Sinner bol po úspešnm vstupe do turnaja spokojný.
„Je skvelé byť opäť na US Open. Je to výnimočný turnaj, na ktorý mám krásne spomienky, ďakujem fanúšikom za podporu. Som šťastný, že som opäť zdravý.
Robili sme všetko pre to, aby som sa pred turnajom dostal do čo najlepšej formy. Myslím, že som odohral dobrý zápas," uviedol Talian v pozápasovom interview.
Sinnerov krajan Lorenzo Musetti zdolal na úvod v pozícii nasadenej desiatky Francúza Giovanniho Mpetshiho Perricarda 6:7 (3), 6:3, 6:3, 6:4.
Ďalej ide aj Kanaďan Denis Shapovalov nasadený ako číslo 27, ktorý vyradil Maďara Mártona Fucsovicsa 6:4, 6:4, 6:0.
US Open 2025
Dvojhra mužov - 2. kolo:
Alexander Bublik (Kaz.-23) - Marin Čilič (Chor.) 6:4, 6:1, 6:4
Francisco Cerundolo (Arg.-19) - Matteo Arnaldi (Tal.) 3:6, 2:6, 7:5, 6:4, 6:3
Jannik Sinner (Tal.-1) - Vít Kopřiva (ČR) 6:1, 6:1, 6:2
Lorenzo Musetti (Tal.-10) - Giovanni Mpetshi Perricard (Fr.) 6:7 (3), 6:3, 6:4, 6:4
Denis Shapovalov (Kan.-27) - Márton Fucsovics (Maď.) 6:4, 6:4, 6:0