    VIDEO: Alcaraz je blízko k postupu do semifinále. V druhom zápase to však nemal jednoduché

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. nov 2025 o 17:24
    S Američanom Fritzom vyhral až po troch setoch.

    Turnaj majstrov 2025

    Skupina A:

    Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Taylor Fritz (USA-6) 6:7 (2), 7:5, 6:3

    TURÍN. Španielsky tenista Carlos Alcaraz si pripísal víťazstvo aj vo svojom druhom vystúpení v A-skupine turnaja majstrov v Turíne.

    Proti Američanovi Taylorovi Fritzovi potreboval tri sety, keď vyhral 6:7 (2), 7:5 a 6:3.

    Duel bol súbojom dvoch hráčov, ktorí v úvodnom stretnutí uspeli. Fritz ako prvý stratil servis, keď na svetovú jednotku nestačil v tretej hre.

    Ihneď však získal rebrejk a prvý set mu patril, keď ovládol tajbrejk 7:2. Aj v druhom sete bol šiesty hráč sveta Španielovi silným protivníkom.

    Alcaraz prelomil súperovo podanie až v dvanástom geme, ktorý znamenal triumf 7:5. V ďalšom priebehu už Španiel ukázal svoju kvalitu i fyzickú disponovanosť.

    VIDEO: Zostrih zápasu Carlos Alcaraz - Taylor Fritz

    Obhajcu finále nepustil v treťom sete k jedinému brejkbalu, prelomil jeho podanie na 4:2 a napokon využil štvrtý mečbal.

    „Som veľmi rád, že sa mi podaril obrat a dokázal som napokon predvádzať dobrý tenis. Snažil som sa využiť každú príležitosť, ktorú mi súper dal. Myslím si, že obaja sme hrali skvele, boli tam niektoré výborné výmeny,“ uviedol Alcaraz podľa AFP.

    Večer o 20.30 h bol na programe druhý utorkový duel. V B-skupine na seba narazili Talian Lorenzo Musetti a Austrálčan Alex De Minaur.

    Tabuľka skupiny A

    dnes 17:24
