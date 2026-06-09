Martin zvládol po úspešnej kvalifikácii aj prvé kolo: Bolo to aj s dávkou šťastia

Challenger Bratislava Open 2026
dvojhra - 1. kolo:
Andrej Martin (SR) - Tiago Pereira (Portug.) 5:7, 6:3, 6:4
Lukáš Pokorný (SR) - Alex Barrena (Arg.) 6:1, 6:4
Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do 2. kola challengerového turnaja Bratislava Open.
V utorok na antukových dvorcoch Slovana zdolal Portugalčana Tiaga Pereiru po troch setoch 5:7, 6:3, 6:4. Z postupu sa radoval aj ďalší Slovák Lukáš Pokorný, keď zdolal Argentínčana Alexa Barrenu 6:1, 6:4.
Po úspešnej kvalifikácii to bolo pre 36-ročného Martina tretie víťazstvo za sebou. „Som rád, že som to zvládol.
Herne to nebolo úplne ideálne, aj keď musím povedať, že sa to postupne stále zlepšuje, úroveň súperov sa tiež zvyšuje, čiže to ide dobrým smerom. Dnes to bolo aj s dávkou šťastia, ale taký je tenis.
Som veľmi rád, že tu doma mám za sebou tri víťazné zápasy, tým pádom mi rastie aj sebavedomie. Momentálne som veľmi dobre naladený a teším sa na ďalší zápas,“ povedal po triumfe nad 21-ročným súperom.
Mohol som sa oprieť o returny, povedal Martin
Spolu s kvalifikáciou to bol pre neho tretí trojsetový súboj, ale formu stupňuje. „Prvý servis mi nevychádzal celý zápas, čo mi paradoxne v pondelok vychádzal, takže som bol z toho sám prekvapený. Musím to ešte vyladiť, pôjdem ešte dnes na kurt trénovať.
Ale mohol som sa oprieť o returny a bekhend, takže treba to nejako pospájať. V prvom aj treťom sete sme si päťkrát zobrali podanie, dobre sa mi returnoval jeho servis a ja som sa na podaní necítil najlepšie.
V kvalifikácii som sa fyzicky trochu trápil, ale v tomto zápase to bolo najlepšie, cítil som sa naozaj dobre a mal som tam aj nejakú rezervu.
V domácich podmienkach viem dobre zregenerovať, máme tu dobré podmienky, môžem spať v domácej posteli. Bývam sto metrov odtiaľto, takže je to super, príde ma pozrieť veľa kamarátov a je tu aj rodina.
Som aj trochu nervózny, lebo chcem pred nimi podať dobré výkony, ale som rád, že tu organizujeme takýto turnaj,“ dodal Martin.
Do 2. kola postúpil v utorok aj Pokorný, ktorý výborne vstúpil do zápasu proti Barrenovi a v druhom sete ustál zlomové momenty.
Pokorný: Dobre som sa cítil na kurte
„Lepšie som začať ani nemohol, hneď som viedol 5:0. Dobre som hral, dobre som sa cítil na kurte. V druhom sete sme sa na začiatku trošku ťahali, potom som mu zobral servis a už som to dopodával.
Súper v druhom sete menej kazil, začal lepšie podávať a snažil sa niečo vymyslieť, ale som rád, že som to ustál a ďalej si hral svoju hru.
V domácom prostredí sa mi hrá výborne. Som rád, že je tu turnaj, na týchto kurtoch viac-menej trénujem, takže som veľmi rád, že sa mi tu podarilo uhrať kolo. Cieľ je vždy vyhrať každý ďalší zápas, takže uvidíme, čo sa ďalej podarí,“ povedal Pokorný pre TASR.