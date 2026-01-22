Djokovič v Melbourne mieri za rekordmi. S kvalifikantom urobil krátky proces

Taliansky tenista Lorenzo Musetti postúpil do tretieho kola dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open.
Ako piaty nasadený zvíťazil nad krajanom Lorenzom Sonegom 6:3, 6:3 a 6:4. Ďalej ide aj štvorka podujatia, desaťnásobný šampión Novak Djokovič.
„Som rád, že som opäť vyhral. Nebol to jednoduchý zápas proti jednému z mojich najlepších priateľov na celej tour. Nie je tajomstvo, že všetci chceme vyhrať.
Nie je jednoduché udržať si koncentráciu a mať správne nasadenie. Mne sa to teraz podarilo, na čo som veľmi hrdý,“ uviedol Musetti v pozápasovom rozhovore priamo na kurte.
Za viac ako dve hodiny si miestenku do tretieho kola vybojoval Srb Novak Djokovič, talianskeho kvalifikanta Francesca Maestrelliho zdolal 6:3, 6:2, 6:2.
„O svojom súperovi som veľa nevedel. V tomto období sa to stáva čoraz viac, ale nikoho nepodceňujem. Mal dobrý servis, ale ešte nemá takú skúsenosť na veľkých turnajoch,“ pochválil Djokovič svojho súpera v druhom kole.
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Maestrelli
Pre 38-ročného Srba to bolo 101. víťazstvo v Melbourne a už len jeden triumf ho delí od vyrovnania Švajčiara Rogera Federera v tejto štatistike.
Djokovič sa zároveň môže stať historicky prvým hráčom so 400. víťazstvami na grandslamoch vo dvojhre. V Melbourne chce získať svoj 25. grandslamový titul a stať sa tak absolútnym rekordérom.
Druhé víťazstvo na podujatí zaznamenal ôsmy nasadený Američan Ben Shelton, s domácim Daneom Sweenym si poradil v troch setoch 6:3, 6:2 a 6:2.
„Myslím si, že Dane má svoju kvalitu a hrá sa proti nemu ťažko. Je jasné, že prečo ho austrálski fanúšikovia milujú. S týmto kurtom už mám svoje skúsenosti, mrzí ma, že som vyradil domáceho hráča.
Páči sa mi však hluk a nadšenie, takže vám patrí veľká vďaka za to, že ste nás prišli podporiť,“ vyjadril sa po postupe do tretieho kola.
Australian Open 2026
muži - dvojhra - 2. kolo:
Lorenzo Musetti (Tal.-5) - Lorenzo Sonego (Tal.) 6:3, 6:3, 6:4
Ben Shelton (USA-8) - Dane Sweeny (Aust.) 6:3, 6:2, 6:2
Valentin Vacherot (Mon.-30) - Rinky Hijikata (Austr.) 6:1, 6:3, 4:6, 6:2
Ethan Quinn (USA) - Hubert Hurkacz (Poľ.) 6:4, 7:6 (5), 6:1
Karen Chačanov (Rus.-15) - Nishesh Basavareddy (USA) 6:1, 6:4, 6:3
Luciano Darderi (Tal.-22) - Sebastian Baez (Arg.) 6:3, 1:6, 6:4, 6:3
Jakub Menšík (ČR-16) - Rafael Jodar (Šp.) 6:2, 6:4, 6:4
Novak Djokovič (Srb.-4) - Francesco Maestrelli (Tal.) 6:3, 6:2, 6:2
Botic Van de Zandschulp (Hol.) - Ťün-čcheng Šang (Čína) 7:6 (6), 6:2, 6:3