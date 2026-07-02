    De Minaur hladko do tretieho kola. Nasadená päťka Wimbledonu neponechala nič náhode

    Alex de Minaur.
    Alex de Minaur. (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. júl 2026 o 17:05
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    De Minaur potreboval na postup len tri sety a hodinu a pol, zatiaľ čo inde na kurte sa bojovalo vyše štyri hodiny.

    Austrálsky tenista Alex De Minaur postúpil do 3. kola mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    Nasadená päťka zdolala skúseného Francúza Adriana Mannarina v troch setoch 6:3, 6:2 a 6:2.

    Z nasadených hráčov pokračuje ďalej aj 19-ročný Španiel Rafael Jodar, ktorý v päťsetovej bitke zdolal svojho krajana Pabla Carrena-Bustu 3:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4.

    Naopak, nasadený Američan Brandon Nakashima (28.) na turnaji končí, keď v štyri a pol hodinovom dramatickom súboji nestačil na Nemca Jana-Lennarda Struffa 6:4, 6:7 (6), 6:7 (5), 7:6 (6), 6:7 (7).

    Súboj druhého kola zvládol aj Američan a nasadená šestka turnaja Taylor Fritz, ktorý si poradil so svojím krajanom Patrickom Kypsonom 6:2, 6:2, 7:5.

    Wimbledon 2026

    muži - dvojhra - 2. kolo:

    Alex De Minaur (Aus.-5) - Adrian Mannarino (Fr.) 6:3, 6:2, 6:2

    Taylor Fritz (USA-6) - Patrick Kypson (USA) 6:2, 6:2, 7:5

    Arthur Fery (V. Brit.) - Otto Virtanen (Fín.) 5:7, 7:6 (3), 6:3, 6:3

    Rafael Jodar (Šp.-23) - Pablo Carreno-Busta (Šp.) 3:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4

    Jan-Lennard Struff (Nem.) - Brandon Nakashima (USA-28) 4:6, 7:6 (6), 7:6 (5), 6:7 (6), 7:6 (7)

    Lorenzo Sonego (Tal.) - Gabriel Diallo (Kan.) 7:6 (4), 4:6, 7:6 (4), 6:7 (6), 6:2

    Zizou Bergs (Bel.) - Jaime Faria (Portug.) 7:6 (6), 4:6, 6:2, 6:3


    Tenis

    Tenis

    Alex de Minaur.
    Alex de Minaur.
    De Minaur hladko do tretieho kola. Nasadená päťka Wimbledonu neponechala nič náhode
    dnes 17:05
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