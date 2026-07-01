Sinner v druhom kole nezaváhal. Portugalského súpera zlomil bez straty setu

Taliansky tenista Jannik Sinner postúpil do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v 2. kole nad Portugalčanom Nunom Borgesom 7:6 (4), 7:6 (2), 6:4.
„Druhý set bol naozaj náročný. Nuno v úvodných dvoch dejstvách veľmi dobre servoval. O to viac si cením, ako som zvládol tajbrejky. Duel prvého kola proti Miomirovi Kecmanovičovi sa hral na päť setov, preto som pred dnešným zápasom toho veľa nenatrénoval. Musím v mojej hre ešte zlepšiť niektoré veci," uviedol Sinner v pozápasovom interview.
Poľský tenista Hubert Hurkacz v stredajšom zápase vyradil Rakúšana Sebastiana Ofnera v troch setoch 7:6 (8), 6:4, 6:4.
Wimbledon 2026
muži - dvojhra - 2. kolo:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Nuno Borges (Portug.) 7:6 (4), 7:6 (2), 6:4
Tommy Paul (USA-21) - Kwon Soon Woo (Kór. rep.) 6:3, 7:6 (4), 6:2
Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-22) - Fábián Marozsán (Maď.) 6:3, 6:0, 6:3
Márton Fucsovics (Maď.) - Learner Tien (USA-16) 6:7 (6), 6:4, 7:6 (4), 6:3
Jenson Brooksby (USA) - Ignacio Buse (Peru-31) 6:2, 6:2, 6:3
Hubert Hurkacz (Poľ.) - Sebastian Ofner (Rak.) 7:6 (8), 6:4, 6:4
Arthur Rinderknech (Fr.-25) - Martin Damm Jr. (USA) 6:4, 7:6 (1), 6:3
Michael Zheng (USA) - Nicolas Mejia (Kol.) 6:7 (4), 7:6 (8), 6:1, 6:4