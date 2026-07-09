Nasadené jednotky si zahrajú o wimbledonský titul. Dva tajbrejky rozhodli o finalistoch

Wimbledon 2026
muži - štvorhra - semifinále:
Harri Heliövaara, Henry Patten (Fín./V.Brit.-1) - Thanasi Kokkinakis, Aleksandar Kovacevic (Austr./USA) 7:6 (2), 7:6 (8)
Marcelo Arevalo, Mate Pavič (Salv./Chor.-6) - Kevin Krawietz, Tim Pütz (obaja Nem.-7) 7:6 (8), 6:2
Fínsko-britský pár Harri Heliövaara, Henry Patten a salvádorsko-chorvátska dvojica Marcelo Arevalo, Mate Pavič zabojujú o titul v mužskej štvorhre na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Finále je na programe v sobotu o 14.00 h.
Heliövaara s Pattenom zdolali v pozícii nasadených jednotiek v semifinále austrálsko-americké duo Thanasi Kokkinakis, Aleksandar Kovacevic 7:6 (2) a 7:6 (8).
Arevalo a Pavič si poradili s Nemcami Kevinom Krawietzom a Timom Pützom 7:6 (8) a 6:2.