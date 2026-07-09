    Nasadené jednotky si zahrajú o wimbledonský titul. Dva tajbrejky rozhodli o finalistoch

    Harri Heliövaara a Henry Patten.
    Harri Heliövaara a Henry Patten. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. júl 2026 o 20:48
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    Heliövaara s Pattenom potvrdili pozíciu nasadených jednotiek.

    Wimbledon 2026

    muži - štvorhra - semifinále:

    Harri Heliövaara, Henry Patten (Fín./V.Brit.-1) - Thanasi Kokkinakis, Aleksandar Kovacevic (Austr./USA) 7:6 (2), 7:6 (8)

    Marcelo Arevalo, Mate Pavič (Salv./Chor.-6) - Kevin Krawietz, Tim Pütz (obaja Nem.-7) 7:6 (8), 6:2

    Fínsko-britský pár Harri Heliövaara, Henry Patten a salvádorsko-chorvátska dvojica Marcelo Arevalo, Mate Pavič zabojujú o titul v mužskej štvorhre na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Finále je na programe v sobotu o 14.00 h.

    Heliövaara s Pattenom zdolali v pozícii nasadených jednotiek v semifinále austrálsko-americké duo Thanasi Kokkinakis, Aleksandar Kovacevic 7:6 (2) a 7:6 (8).

    Arevalo a Pavič si poradili s Nemcami Kevinom Krawietzom a Timom Pützom 7:6 (8) a 6:2.

    Tenis

    Tenis

    Harri Heliövaara a Henry Patten.
    Harri Heliövaara a Henry Patten.
    Nasadené jednotky si zahrajú o wimbledonský titul. Dva tajbrejky rozhodli o finalistoch
    dnes 20:48
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