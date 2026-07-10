Desivý incident cestou do Wimbledonu. Bývalá americká tenistka skončila v nemocnici

Bývalá tenistka CoCo Vandewegheová prezradila, že bola po "vážnom páde" počas cesty do Wimbledonu prevezená do nemocnice.
Posledný duel kariéry 34-ročnej Američanky sa datuje do roku 2023, aktuálne pracuje ako expertka a komentátorka pre ESPN.
Po tom, čo ju trafila lopta, spadla a zranila si tvár. "Prehryzla som si peru, zlomila bradu a prišla o dva predné zuby.
Bol to desivý zážitok, ale som veľmi vďačná, že môžem povedať, že už nemám stehy," začala na sociálnej sieti opisovať incident bývalá hráčka Top Ten.
"Pred pár dňami som dostala nové zuby a dobre sa to hojí. A čo je najlepšie, som späť v práci! Minulý týždeň mi pripomenul, aké mám šťastie, že som obklopená neuveriteľnými ľuďmi.
Ďakujem mojej priateľke Elene, ktorá bola pri mne v tom momente, keď som volala o pomoc, mojej mame a snúbencovi Danielovi, ktorí okamžite prileteli do Londýna, aby boli so mnou," prezradil semifinalistka US Open a Australian Open 2017.
Je vďačná za reakciu televízie, ktorá sa zaujímala o jej zdravotný stav, ale aj chirurgom, lekárom, zdravotným sestrám a nemocničnému personálu, ktorí ju "dali dokopy".
Vandewegheová sa podelila o niekoľko fotografií vrátane jednej, na ktorej ju záchranári prevážajú na nosidlách do sanitky.
Na ďalšej pózuje s obväzmi na tvári a brade, zatiaľ čo na inej ukazuje svoje nové zuby po zákroku.
Počas aktívnej kariéry sa dvakrát prebojovala do štvrťfinále Wimbledonu.
V roku 2018 vyhrala titul na US Open vo štvorhre žien po boku Ashleigh Bartyovej.
Zranenia si nakoniec vybrali svoju daň a v roku 2023 ju prinútili skončiť s milovaným športom. V rebríčku WTA bola najvyššie na 9. mieste.