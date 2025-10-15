Iba nastúpili a zarobili vyše milión eur. Saudská Arábia hostí najlepších tenistov

RIJÁD. Saudská Arábia hostí pred vrcholom sezóny prestížny turnaj, na ktorom hrá šesť najlepších tenistov súčasnosti.
Six Kings Slam, ktorý sa hrá v Rijáde, sa začal prvými zápasmi. V tom úvodnom nastúpili proti sebe Taylor Fritz a Alexander Zverev.
Nemecký tenistka strávil na kurte presne hodinu a s Američanom prehral v dvoch setoch 3:6 a 4:6.
Za túto hodinu mu organizátori dali prémiu 1,5 milióna amerických dolárov.
V druhom zápase si zmerali sily Stefanos Tsitsipas a svetová dvojka Jannik Sinner. Talian uspel v dvoch setoch 6:2 a 6:3. Grék zarobil rovnakú sumu ako Zverev, na kurte bol hodinu a šestnásť minút.
Na turnaji sú aj Carlos Alcaraz a Novak Djokovič, ktorí boli kvalifikovaní priamo do semifinále. Celý turnaj vysiela svetoznáma streamovacia platforma Netflix.