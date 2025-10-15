    Iba nastúpili a zarobili vyše milión eur. Saudská Arábia hostí najlepších tenistov

    Alexander Zverev.
    Alexander Zverev. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|15. okt 2025 o 22:47
    ShareTweet0

    Celý turnaj vysiela svetoznáma streamovacia platforma Netflix.

    RIJÁD. Saudská Arábia hostí pred vrcholom sezóny prestížny turnaj, na ktorom hrá šesť najlepších tenistov súčasnosti.

    Six Kings Slam, ktorý sa hrá v Rijáde, sa začal prvými zápasmi. V tom úvodnom nastúpili proti sebe Taylor Fritz a Alexander Zverev.

    Nemecký tenistka strávil na kurte presne hodinu a s Američanom prehral v dvoch setoch 3:6 a 4:6.

    Za túto hodinu mu organizátori dali prémiu 1,5 milióna amerických dolárov.

    V druhom zápase si zmerali sily Stefanos Tsitsipas a svetová dvojka Jannik Sinner. Talian uspel v dvoch setoch 6:2 a 6:3. Grék zarobil rovnakú sumu ako Zverev, na kurte bol hodinu a šestnásť minút.

    Na turnaji sú aj Carlos Alcaraz a Novak Djokovič, ktorí boli kvalifikovaní priamo do semifinále. Celý turnaj vysiela svetoznáma streamovacia platforma Netflix.

    Tenis

    Tenis

    Alexander Zverev.
    Alexander Zverev.
    Iba nastúpili a zarobili vyše milión eur. Saudská Arábia hostí najlepších tenistov
    st 22:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Iba nastúpili a zarobili vyše milión eur. Saudská Arábia hostí najlepších tenistov