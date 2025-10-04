    Pohánková v Bratislave titul neobháji. Súperke dala kanára, napriek tomu prehrala

    TASR|4. okt 2025 o 16:34
    Podľahla českej súperke.

    BRATISLAVA, Slovenská tenistka Mia Pohánková neobháji titul na domácom podujatí J&T Banka Slovak Open 2025 v Bratislave.

    V sobotnom semifinálovom súboji podľahla Češke Lucii Havlíčkovej po troch setoch 2:6, 6:0, 4:6.

    Tá si vo finále zmeria sily s úspešnejšou z dvojice Alina Kornejevová - Daria Snigurová.

    Šestnásťročná Slovenka prišla v prvom sete o svoje druhé podanie. Jej súperke sa darilo a za stavu 5:2 si pripísala ďalší brejk, ktorý znamenal zisk setu.

    Pohánková sa následne nenechala zarmútiť, Havlíčkovú brejkla trikrát a uštedrila jej „kanára“.

    V rozhodujúcom sete podávala ako prvá Češka, Pohánkovej zobrala tretí servis. Obhajkyňa titulu ešte dokázala znížiť na 4:5, ale o štyri roky staršia Havlíčková zápas doviedla do víťazného konca.

