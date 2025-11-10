Talianovi debut na Turnaji majstrov nevyšiel. Fritz nadviazal na výkony spred roka

TURÍN. Americký tenista Taylor Fritz úspešne vstúpil do bojov na Turnaji majstrov v Turíne.
Vlaňajší finalista vyhral v pozícii nasadenej šestky v A-skupine nad debutantom na podujatí Lorenzom Musettim z Talianska v dvoch setoch 6:3 a 6:4.
Musetti hral ešte cez víkend finále turnaja v Aténach proti Novakovi Djokovičovi a v pondelok neuspel ani proti Fritzovi.
Američan síce v tretej hre čelil štyrom brejkbalom, ale servis si podržal a vzápätí zobral súperovi podanie. Náskok 3:1 napokon pretavil do zisku prvého setu.
Talian nenašiel recept na Fritza ani v druhom dejstve, za stavu 1:1 opäť prišiel o svoj servis a manko už nedokázal zmazať.
Fritz je na tak na čele skupiny spolu s najvyššie nasadeným Carlosom Alcarazom, ktorý v nedeľu zdolal Alexa De Minaura z Austrálie 7:6 (5), 6:2.
V pondelkovom večernom stretnutí od 20.30 h nastúpili proti sebe v B-skupine obhajca prvenstva Talian Jannik Sinner a Felix Auger-Aliassime z Kanady.
Turnaj majstrov 2025
A-skupina (sk. Jimmyho Connorsa):
Taylor Fritz (USA-6) - Lorenzo Musetti (Tal.-9) 6:3, 6:4