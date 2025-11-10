    Talianovi debut na Turnaji majstrov nevyšiel. Fritz nadviazal na výkony spred roka

    Taylor Fritz.
    Taylor Fritz. (Autor: TASR/AP)
    10. nov 2025 o 16:11
    Vlaňajší finalista vyhral v pozícii nasadenej šestky.

    TURÍN. Americký tenista Taylor Fritz úspešne vstúpil do bojov na Turnaji majstrov v Turíne.

    Vlaňajší finalista vyhral v pozícii nasadenej šestky v A-skupine nad debutantom na podujatí Lorenzom Musettim z Talianska v dvoch setoch 6:3 a 6:4.

    Musetti hral ešte cez víkend finále turnaja v Aténach proti Novakovi Djokovičovi a v pondelok neuspel ani proti Fritzovi.

    Američan síce v tretej hre čelil štyrom brejkbalom, ale servis si podržal a vzápätí zobral súperovi podanie. Náskok 3:1 napokon pretavil do zisku prvého setu.

    Talian nenašiel recept na Fritza ani v druhom dejstve, za stavu 1:1 opäť prišiel o svoj servis a manko už nedokázal zmazať.

    Fritz je na tak na čele skupiny spolu s najvyššie nasadeným Carlosom Alcarazom, ktorý v nedeľu zdolal Alexa De Minaura z Austrálie 7:6 (5), 6:2.

    V pondelkovom večernom stretnutí od 20.30 h nastúpili proti sebe v B-skupine obhajca prvenstva Talian Jannik Sinner a Felix Auger-Aliassime z Kanady.

    Turnaj majstrov 2025

    A-skupina (sk. Jimmyho Connorsa):

    Taylor Fritz (USA-6) - Lorenzo Musetti (Tal.-9) 6:3, 6:4

    dnes 16:11
