    Vondroušová vyradila hráčku z TOP 10. Rybakinová nemala žiadne problémy

    Markéta Vondroušová.
    Markéta Vondroušová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|29. aug 2025 o 22:08
    ShareTweet0

    Jessica Pegulová zvíťazila nad Victoriou Azarenkovou.

    NEW YORK. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

    V pozícii nasadenej deviatky v 3. kole nemala výraznejšie problémy s Britkou Emmou Raducanuovou, newyorskú šampiónku z roku 2021 zdolala 6:1, 6:2.

    Zo ženského pavúka je vonku siedma nasadená Talianka Jasmine Paoliniová, s wimbledonskou šampiónkou z roku 2023 Češkou Markétou Vondroušovou prehrala 6:7 (4) a 1:6.

    Štvrtá nasadená Američanka Jessica Pegulová zvíťazila nad Bieloruskou Victoriou Azarenkovou 6:1, 7:5.

    US Open 2025

    Dvojhra žien - 3. kolo:

    Jelena Rybakinová (Kaz.-9) - Emma Raducanuová (V. Brit.) 6:1, 6:2

    Markéta Vondroušová (ČR) - Jasmine Paoliniová (7-Tal.) 7:6 (4), 6:1

    Jessica Pegulová (4-USA) - Viktoria Azarenková (Biel.) 6:1, 7:5

    Tenis

    Tenis

    Markéta Vondroušová.
    Markéta Vondroušová.
    Vondroušová vyradila hráčku z TOP 10. Rybakinová nemala žiadne problémy
    dnes 22:08
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Vondroušová vyradila hráčku z TOP 10. Rybakinová nemala žiadne problémy