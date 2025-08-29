Vondroušová vyradila hráčku z TOP 10. Rybakinová nemala žiadne problémy

NEW YORK. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.
V pozícii nasadenej deviatky v 3. kole nemala výraznejšie problémy s Britkou Emmou Raducanuovou, newyorskú šampiónku z roku 2021 zdolala 6:1, 6:2.
Zo ženského pavúka je vonku siedma nasadená Talianka Jasmine Paoliniová, s wimbledonskou šampiónkou z roku 2023 Češkou Markétou Vondroušovou prehrala 6:7 (4) a 1:6.
Štvrtá nasadená Američanka Jessica Pegulová zvíťazila nad Bieloruskou Victoriou Azarenkovou 6:1, 7:5.
US Open 2025
Dvojhra žien - 3. kolo:
Jelena Rybakinová (Kaz.-9) - Emma Raducanuová (V. Brit.) 6:1, 6:2
Markéta Vondroušová (ČR) - Jasmine Paoliniová (7-Tal.) 7:6 (4), 6:1
Jessica Pegulová (4-USA) - Viktoria Azarenková (Biel.) 6:1, 7:5