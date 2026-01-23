VIDEO: Medvedev prehrával už 0:2 na sety. Proti Maďarovi predviedol skvelú otočku

Ruský tenista Daniil Medvedev postúpil na grandslamovom turnaji Australian Open do osemfinále dvojhry.
V treťom kole dokázal po takmer štvorhodinovom boji zdolať Maďara Fábiána Maroszána 6:7 (5), 4:6, 7:5, 6:0 a 6:3.
Ďalej ide aj nasadená jednotka mužského pavúka Španiel Carlos Alcaraz, líder svetového rebríčka ATP triumfoval nad Francúzom Corentinom Moutetom 6:2, 6:4 a 6:1.
„Úprimne, nebolo to jednoduché. Keď hráte proti niekomu ako Corentin, nikdy neviete, čo príde, takže je veľmi ťažké sa na taký zápas pripraviť.
Ale na kurte som sa veľmi bavil, ako ste mohli vidieť, myslím, že obaja. Predviedli sme skvelé údery, skvelé výmeny.
V jednom momente, na konci tretieho setu, som svojmu tímu povedal, že už nebudem behať za ďalším skráteným úderom.
Úprimne, bol som unavený z toho, ako som stále chodil dopredu k sieti. Pozeral som sa na obrazovku a hovoril som si: ‚Bol som na sieti asi 55-krát. Bože môj.‘ Takže áno, bolo to náročné,“ citoval Alcaraza web Australian Open.
Medvedev prehrával už 0:2 na sety, ale postupom času herne prebral iniciatívu a odolal tlaku nenasadeného súpera.
VIDEO: Zostrih zápasu Medvedev - Maroszán
„Bol to veľmi ťažký zápas. V predchádzajúcej sezóne som podľa mňa prehral všetky moje zápasy na grandslamoch, v ktorých už bolo 0:2 na sety.
Dokázal som často vyrovnať, ale už nie otočiť. Aj teraz sa schyľovalo k tomu a už som si hovoril, že nech sa to opäť nezopakuje.
Zostal som však silný a som teraz nesmierne šťastný,“ uviedol Medvedev v pozápasovom rozhovore priamo na kurte.
Australian Open 2026
Dvojhra mužov - 3. kolo:
Daniil Medvedev (Rus.-11) - Fábián Marozsán (Maď.) 6:7 (5), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3
Tommy Paul (USA-19) - Alejandro Davidovich (Šp.) 6:1, 6:1 - skreč
Learner Tien (USA-25) - Nuno Borges (Portug.) 7:6 (9), 6:4, 6:2
Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Corentin Moutet (Fr.-32) 6:2, 6:4, 6:1