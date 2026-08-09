Lehečka v Montreale nenaplnil ambície. Stopku mu v osemfinále vystavil Španiel

Jiří Lehečka vypadol na turnaji Masters v Montreale v osemfinále po prehre 3:6, 3:6 so Španielom Rafaelom Jódarom. Dvadsaťštyriročný český tenista sa dopustil 34 nevynútených chýb.
Z postupu sa teší Talian Luciano Darderi. Devätnásty nasadený hráč zdolal v sobotňajšom súboji Nuna Borgesa z Portugalska v troch setoch 4:6, 6:3 a 7:5.
V boji o semifinále ho čaká Američan Brandon Nakashima, ktorý si poradil s Arthurom Rinderknechom v troch setoch 7:6 (4), 5:7, 7:5.
ATP Montreal 2026
dvojhra - osemfinále:
Rafael Jodar (Šp.-20) - Jiří Lehečka (ČR-8) 6:3, 6:3
Arthur Fils (Fr.-18) - Cameron Norrie (V.Brit.-6) 6:2, 7:6 (8)
Brandon Nakashima (USA-28) - Arthur Rinderknech (Fr.-23) 7:6 (4), 5:7, 7:5
Luciano Darderi (Tal.-19) - Nuno Borges (Port.) 4:6, 6:3, 7:5