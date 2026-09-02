    Molčan nevyzrel na francúzskeho súpera, na US Open vypadol už v prvom kole

    Slovenský tenista Alex Molčan
    Slovenský tenista Alex Molčan (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|2. sep 2026 o 20:51 (aktualizované 2. sep 2026 o 20:57)
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    Slovák uhral jeden set.

    US Open 2026

    Muži - 1. kolo:

    Alex Molčan (SR) - Benjamin Bonzi (Fr.) 4:6, 6:3, 3:6, 2:6

    Slovenský tenista Alex Molčan končí na US Open 2026 už v úvodnom kole.

    Nad jeho sily bol Francúz Benjamin Bonzi, ktorému podľahol v štyroch setoch 4:6, 6:3, 3:6 a 2:6. Zápas trval dve hodiny a 22 minút.

    Bonzi sa v 2. kole stretne s víťazom duelu medzi Američanom Marcosom Gironom a 32. nasadeným Peruáncom Ignaciom Busem.

    Molčan bol v New Yorku jediný slovenský zástupca v singli. Na US Open sa vrátil po troch rokoch, v roku 2023 podľahol v dramatickom päťsetovom súboji 1. kola Bulharovi Grigorovi Dimitrovovi.

    Slovenský tenista Alex Molčan odvracia úder Francúzovi Benjaminovi Bonzimu v zápase 2. kola mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open
    Slovenský tenista Alex Molčan odvracia úder Francúzovi Benjaminovi Bonzimu v zápase 2. kola mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open (Autor: TASR/AP)

    S Bonzim sa stretol prvýkrát v kariére. Duel sa začal už v utorok, no pre dážď ho museli prerušiť v prvom sete za stavu 2:1 pre Molčana. Dohrávali ho v stredu večer.

    Prerušenie 28-ročnému Slovákovi nepomohlo. Po reštarte získal Bonzi tri gemy za sebou, vybudoval si rozhodujúci náskok a prvý set zvládol pomerom 6:4.

    Francúz ťažil z výborného prvého podania, na ktoré našiel Molčan účinnú protizbraň až v druhom sete. V ňom vo štvrtom geme zlomil súperov servis, následne brejk potvrdil a doviedol set do úspešného konca - 6:3.

    V treťom sa obraz hry opäť zmenil. Bonzimu sa darilo na sieti, po dvoch brejkoch získal náskok 5:1 a vedenie už z rúk nepustil.

    Štvrtý set mal podobný priebeh, 30-ročný Francúz dominoval na kurte a viedol 5:0. Molčan sa potom vzchopil a odvrátil „kanára“, ale vývoj už nedokázal otočiť. Súper vyhral set 6:2, keď premenil svoj druhý mečbal.

    Tenis

    Tenis

    Slovenský tenista Alex Molčan
    Slovenský tenista Alex Molčan
    Molčan nevyzrel na francúzskeho súpera, na US Open vypadol už v prvom kole
    dnes 20:51
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