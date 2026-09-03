Veľké prekvapenie na US Open. Tretí nasadený hráč vypadol už v druhom kole

Kanadský tenista Felix Auger-Aliassime vypadol už v druhom kole grandslamového US Open.
V pozícii trojky turnaja nestačil na nenasadeného Rusa Karena Chačanova v štyroch setoch 7:6 (5), 3:6, 2:6, 2:6.
Auger-Aliassime zdolal v úvodnom kole Rinkyho Hijikatu z Austrálie, ruský súper ho zdolal za 3:20 hodiny.
Chačanov využil za stavu 5:2 na svojom podaní prvý mečbal a má naďalej šancu vyrovnať svoje kariérne maximum na US Open, semifinále z roku 2022. Tam sa prebojoval vlani práve Auger-Aliassime.
US Open 2026
Dvojhra mužov - 2. kolo:
Karen Chačanov (Rus.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-3) 7:6 (5), 3:6, 2:6, 2:6