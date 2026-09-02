Hrala v oscarovom filme, teraz aj na US Open. Súperka chválila jej famózne údery

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová je o krok bližšie k tomu, aby po 99 týždňoch vymenila Arynu Sabalenkovú na pozícii svetovej jednotky.
V prvom kole grandslamového US Open si poradila so 17-ročnou domácou držiteľkou voľnej karty Theou Frodinovou po setoch 6:3, 6:2.
Kým pre držiteľku 13 turnajových titulov to bola takpovediac povinná jazda, pre mladú Američanku išlo o premiéru na podujatiach veľkej štvorky.
Napriek tomu je jej meno tenisovým fajnšmekrom známe. Zahrala si totiž vo filme Kráľ Richard: Zrodenie šampiónok, ktorý mapuje životnú cestu sestier Venus a Sereny Williamsových a ich otca Richarda.
Hrala s Willom Smithom
Pri tenisových scénach bola dablérkou Demi Singletonovej, ktorá stvárňovala Serenu. Frodinová sa tak musela naučiť napodobňovať techniku úderov, pričom samotné natáčanie trvalo šesť mesiacov.
Producenti filmu si ju vybrali po tom, čo v Kalifornii získala v kategórii do 10 rokov tituly vo dvojhre, štvorhre a tiež v zmiešanej štvorhre.
Paradoxom je, že na pľaci sa slávnymi sestrami ani raz nestretla. Veľa času však strávila s Willom Smithom, ktorý za rolu otca dostal Oscara.
"Bol to pre mňa veľký zážitok. Samozrejme, hrať niekoho, ku komu vzhliadam a vždy ma inšpiroval, bolo veľmi špeciálne," cituje mladú tenistku agentúra AP.
Thea Frodinová, ktorej otec je Švéd, dokonca priznala, že keď skončili s natáčaním filmu, mala problém vrátiť sa k svojej vlastnej technike úderov.
S odstupom času si cení, v akej priateľskej atmosfére sa ocitla a dostala aj niekoľko užitočných rád. Napríklad pri scéne s falošným dažďom jej Smith cez pauzu lial horúcu vodu na chrbát, aby neprechladla.
Viac es než Rybakinová
Od premiéry filmu v roku 2021 ubehlo viac ako päť rokov. Frodinová je stále vekom juniorka, no vďaka triumfu na amerických majstrovstvách do 18 rokov dostala voľnú kartu pre US Open dospelých.
Okrem prémie 140-tisíc dolárov jej žreb prisúdil duel s hráčkou, ktorá v tomto roku ovládla Australian Open a tiež ostatný Turnaj majsteriek.
"Ešte stále to spracovávam. Som nadšená. Je to pre mňa obrovská príležitosť, pretože vždy som si predstavovala, že budem hrať na veľkom kurte pred toľkými divákmi," hovorila pred zápasom.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Thea Frodinová - Jelena Rybakinová
Ten síce trval len hodinu a 14 minút, ale Frodinová nesklamala. Iba málokto si môže povedať, že v zápase nasúkal viac es ako Rybakinová (11:6).
Po prvom servise získala Američanka 20 z 25 loptičiek, ale po druhom servise len každú tretiu. Zahrala viac víťazných úderov (19:17), ale tiež 21 nevynútených chýb oproti jedenástim Rybakinovej.
"Bol to ťažký zápas, Rybakinová je skvelá hráčka. Snažila som si to užiť a hrať bez tlaku. Samozrejme, musím sa ešte veľa učiť, ale som nadšená z viacerých vecí, ktoré som predviedla na kurte," uviedla.
"Vždy sa snažím hrať agresívne, je to môj štýl. Takisto mi moja výška umožňuje podávať razantnejšie a hrať silovejšie," doplnila Frodinová.
Hrala naozaj dobre
Zaujímavosťou je, že priemerná rýchlosť jej prvého podania bola 180 km/h, čo je vyššie číslo než v prípade kazašskej hráčky.
Jelena Rybakinová mala tri mečbaly už za stavu 5:1, ale Američanka ich všetky odvrátila esom. Zápas tak favoritka ukončila až vlastným nechytateľným podaním a následne vyzdvihla výkon súperky.
"Hrala naozaj dobre. Má skvelé údery a výborný servis. Nebolo to ľahké. Zápas som si však užila, pretože je tu vždy skvelá atmosféra," povedala.
Rybakinová sa po US Open môže stať novou svetovou jednotkou. Prvé miesto v rebríčku WTA si môže sama uhrať prípadným postupom do semifinále.
Ak by medzi najlepšiu štvorku nepostúpila, musí sa spoliehať na to, že US Open nevyhrá ani jedna z trojice: Sabalenková, Pegulová a Gauffová.
Z New Yorku napriek prehre neodchádza ani Thea Frodinová, pretože ju budúci týždeň čaká posledné vystúpenie na juniorskom US Open.
Aktuálne jej v rebríčku WTA patrí 585. miesto a podľa jej slov pre ňu zostáva hlavným cieľom pre najbližší rok dokončenie strednej školy.