    VIDEO: Swiateková potvrdila rolu favoritky. Keysová odvrátila päť mečbalov a postúpila

    Poľská tenistka Iga Swiateková podáva v zápase proti Argentínčanke Nadii Podoroskej.
    Poľská tenistka Iga Swiateková podáva v zápase proti Argentínčanke Nadii Podoroskej. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. sep 2026 o 20:52
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    Získala šesť grandslamových titulov vrátane triumfu na US Open 2022.

    Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do tretieho kola grandslamového US Open. Favoritka si poradila s Argentínčankou Nadiou Podoroskou jednoznačne 6:3, 6:2.

    Strhujúci súboj priniesol duel medzi domácou Madison Keysovou a Annou Bondárovou z Maďarska, ktorý Američanka vyhrala v troch setoch 5:7, 6:4, 7:6 (5) po piatich odvrátených mečbaloch.

    Swiateková získala šesť grandslamových titulov vrátane triumfu na US Open 2022. S Podoroskou sa stretli prvýkrát odvtedy, čo Poľka zdolala Argentínčanku na ceste za svojím premiérovým grandslamovým titulom na Roland Garros 2020.

    VIDEO: Zostrih zápasu Swiateková - Podoroská

    „Prišla som sem s lepším pocitom než na ktorýkoľvek iný grandslam v tomto roku. Snažím sa užívať si každý deň a každý deň zlepšovať svoju hru,“ uviedla Swiateková podľa agentúry AFP.

    Keysová prehrávala v záverečnom dejstve 2:5, odvrátila päť mečbalov a v supertajbrejku triumfovala 10:5.

    Vo štvrtkovom programe sa predstavila aj Japonka Naomi Osaková, ktorá má medzi svojimi štyrmi grandslamovými trofejami dva tituly z US Open.

    Program na štadióne Arthura Ashea otvorila súbojom so svetovou deblovou jednotkou Kateřinou Siniakovou a zvíťazila v troch setoch 6:2, 5:7, 6:1.

    US Open 2026

    Dvojhra žien - 2. kolo:

    Iga Swiateková (Poľ.-8) - Nadia Podoroská (Arg.) 6:3, 6:2

    Naomi Osaková (Jap.-13) - Kateřina Siniaková (ČR) 6:2, 5:7, 6:1

    Madison Keysová (USA-22) - Anna Bodnárová (Maď.) 5:7, 6:4, 7:6 (5)

    Elise Mertensová (Belg.-23) - Marija Timofejevová (Uzb.) 6:2, 7:6 (5)

    Anastasia Potapovová (Rak.-24) - Leolia Jeanjeanová (Fr.) 6:4, 2:6, 6:3

    Marie Bouzková (ČR-25) - Harriet Dartová (V. Brit.) 6:2, 6:2

    Tenis

    Tenis

    Poľská tenistka Iga Swiateková podáva v zápase proti Argentínčanke Nadii Podoroskej.
    Poľská tenistka Iga Swiateková podáva v zápase proti Argentínčanke Nadii Podoroskej.
    VIDEO: Swiateková potvrdila rolu favoritky. Keysová odvrátila päť mečbalov a postúpila
    dnes 20:52
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