Premožiteľka Pohánkovej na titul nedosiahla. Turnaj v Bratislave ovládla Ruska

J&T Banka Slovak Open 2025
dvojhra - finále:
Alina Kornejevová (3-Rus.) - Lucie Havlíčková (ČR) 7:6 (7), 7:5
BRATISLAVA. Ruská teniska Alina Kornejevová sa stala víťazkou turnaja J&T Banka Slovak Open 2025.
V nedeľňajšom finále dvojhry v bratislavskej Peugeot aréne Národného tenisového centra zdolala v pozícii nasadenej trojky Češku Luciu Havlíčkovú v dvoch setoch 7:6 (7), 7:5.
Kornejevová získala celkovo siedmy titul na turnajoch ITF, tretí v tomto roku a do rebríčku WTA získala 75 bodov.
Prvý set priniesol množstvo zvratov, no najmä stratených podaní. Kornejevovej patrili úvodné dva gemy, ale Havlíčková ziskom troch hier za sebou dostala vedenie na svoju stranu.
V ďalšom priebehu úvodného dejstva sa potvrdilo, že vlastné podanie nie je silnou zbraňou, celkovo prišlo k šiestim brejkom a napokon sa išlo do tajbrejku. Aj v ňom pokračovala vyrovnaná partia, v ktorej napokon rozhodla koncovka.
Česká tenistka totiž dvakrát za sebou stratila vlastné podanie a Ruska využila hneď prvý setbal k tomu, aby za 70 minút získala prvé dejstvo.
Havlíčková sa otriasla z nevydarenej koncovky úvodného setu a veľmi rýchlo sa dostala do menšieho trháku.
Kornejevová sa síce držala, ale aj druhý set bol v znamení početných strát vlastného podania.
Ruska sa však nevzdala ani za stavu 3:5, najskôr dokázala vyrovnať stav druhého setu, aby tretím získaným gemom dostala výhodu na svoju stranu a priblížila sa k celkovému triumfu na bratislavskom turnaji.
Havlíčková si po ošetrení neudržala vlastné podanie a Kornejevová tak dokonala nielen úspešný comeback, ale vyhrala aj druhý set a celý finálový duel.
Ruska sa cítila v Bratislave ako doma
Bývalá juniorská svetová jednotka by sa v najnovšom vydaní rebríčka WTA mala posunúť na 171. miesto.
„Ďakujem všetkým, ktorí si sem našli cestu a podporili nás vo finále. Oproti prvému kolu tu bolo oveľa viac ľudí, takže vďaka za veľmi dobrú atmosféru. Chcem pogratulovať aj Lucii za tento týždeň, hrala veľmi dobre. Dosť na mňa tlačila v každej loptičke. Verím, že si spolu v budúcnosti zahráme ešte veľa zápasov.
Veľmi sa mi páčil tento týždeň v Bratislave, cítila som sa tu ako doma. Ďakujem organizátorom, všetko tu bolo na vysokej úrovni. Poďakovanie patrí aj môjmu tímu, akadémii Rafaela Nadala a každému trénerovi, ktorý ma sem doviedol. Dúfam, že aj naďalej budeme pracovať a bude to ešte lepšie,“ uviedla Kornejevová vo víťaznej reči priamo na kurte.
Ešte stále len 18-ročná tenistka uspela tento rok okrem Bratislavy aj v portugalskej Evore a Leirii.
„Som veľmi šťastná, ako som tento týždeň hrala. Tenis nebolo na vysokej úrovni, ale mentálna stránka bola vždy na kurte. Vždy som bojovala o každú loptičku, toto mi podľa mňa dosť pomohlo vo štvrťfinále a semifinále, pretože v týchto stretnutiach som prehrávala a hrali sme mnoho tajbrejkov.
Teším sa z odvedenej práce počas tohto týždňa. Finále bolo veľmi náročné, obe hráme veľmi aktívne a súperka je veľmi agresívna. Obe sme však boli aj dosť nervózne, ale na konci sme našli svoju hru,“ vyjadrila sa Ruska v televíznom rozhovore pre JOJ Šport.