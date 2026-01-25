    Alcaraz kráča za kariérnym grandslamom. V Melbourne ešte nestratil set

    Carlos Alcaraz
    Carlos Alcaraz (Autor: TASR/AP)
    TASR|25. jan 2026 o 07:41
    Španiel postúpil do štvrťfinále.

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz je na grandslamovom turnaji Australian Open už vo štvrťfinále.

    Najvyššie nasadený líder svetového rebríčka ATP vyhral v osemfinále nad Američanom Tommym Paulom v troch setoch 7:6 (6), 6:4, 7:5 a v Melbourne vyrovnal postupom medzi najlepšiu osmičku svoje doterajšie maximum z predchádzajúcich dvoch rokov.

    Šesťnásobnému grandslamovému šampiónovi chýba z podujatí veľkej štvorky v zbierke už iba titul z Australian Open.

    „Som naozaj rád, že som to zvládol v troch setoch, pretože najmä na začiatku to bolo náročné. Ale vedel som, že moje šance prídu.

    Celkovo to bol z oboch strán naozaj tenis na vysokej úrovni,“ povedal po zápase 22-ročný Alcaraz, ktorého ďalším súperom bude jeden z dvojice Alex de Minaur alebo Alexander Bublik.

    VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Paul


    Australian Open 2026

    muži - dvojhra - osemfinále:

    Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Tommy Paul (USA-19) 7:6 (6), 6:4, 7:5

    Tenis

