Alcaraz kráča za kariérnym grandslamom. V Melbourne ešte nestratil set

Španielsky tenista Carlos Alcaraz je na grandslamovom turnaji Australian Open už vo štvrťfinále.
Najvyššie nasadený líder svetového rebríčka ATP vyhral v osemfinále nad Američanom Tommym Paulom v troch setoch 7:6 (6), 6:4, 7:5 a v Melbourne vyrovnal postupom medzi najlepšiu osmičku svoje doterajšie maximum z predchádzajúcich dvoch rokov.
Šesťnásobnému grandslamovému šampiónovi chýba z podujatí veľkej štvorky v zbierke už iba titul z Australian Open.
„Som naozaj rád, že som to zvládol v troch setoch, pretože najmä na začiatku to bolo náročné. Ale vedel som, že moje šance prídu.
Celkovo to bol z oboch strán naozaj tenis na vysokej úrovni,“ povedal po zápase 22-ročný Alcaraz, ktorého ďalším súperom bude jeden z dvojice Alex de Minaur alebo Alexander Bublik.
VIDEO: Zostrih zápasu Alcaraz - Paul
Australian Open 2026
muži - dvojhra - osemfinále:
Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Tommy Paul (USA-19) 7:6 (6), 6:4, 7:5